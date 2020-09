La compañía china de teléfonos móviles y productos electrónicos, Vivo, ha confirmado a través de un vídeo explicativo que actualmente trabaja en un proyecto de un smartphone que cambia su color al pulsar un botón, según recoge la web especializada Android Authority.

El dispositivo tiene en su parte posterior una placa de vidrio electrómico, un material que emplea cambios de voltaje para modificar el color. Para ponerlo en marcha hay que accionar un botón lateral que envía una señal eléctrica que provoca que la transparencia vaya cambiando.

En las imágenes, vemos como tras presionar el botón el dispositivo, con un diseño moderno y dinámico con los bordes redondos, cambia de un azul cobalto a un tono grisáceo en apenas segundos. Vivo mantiene todavía la intriga sobre cómo serán la cámara trasera y la parte frontal del teléfono.

No es nueva esta tecnología, ya que el OnePlus Concept One la tenía incorporada con el objetivo de esconder sus tres cámaras traseras cuando no se están utilizando, y al mismo tiempo para ejercer de filtro para la lente.