Este martes se puso en funcionamiento en nuestra provincia la aplicación de Uber,

a pesar de la controversia que generó en el contexto de los trabajadores de taxis y

remises.

La app ofrece “una nueva forma de movilidad cómoda y confiable, a través de la

tecnología y para generar ganancias para todos aquellos que se inscriban”.

Juan Labaqui, gerente de comunicación de UBER, en dialogo con El Esquiú.com,

se refirió a la regulación sobre taxis y remises o de transporte público, aseguró que

“no es una regulación que aplique a los viajes compartidos por plataformas”. “En

ausencia de una regularización específica a nivel provincial o a nivel municipal, lo

que están son todos los andamiajes de normas a nivel nacional que existen, que

es lo que regulan todas las plataformas, que establece cómo es el seguro en cada

plataforma, todo eso está y aplica”.

“Está el desafío de mostrar que es una herramienta que efectivamente puede

generar ganancias y aprovechar el tiempo. Hoy eso es lo que estamos viendo en

todas las ciudades del país donde está disponible”, expresó el vocero a El

Esquiú.com.

Asimismo, detalló que a nivel nacional “los viajes realizados por taxistas por la app

crecieron un 74% y eso da cuenta un poco lo que es el nivel de adopción entre

taxistas”.

En este marco, señaló que casos de ciudades grandes que tienen disponible la

app, como Mendoza, donde está regulado o Tucumán, donde no está regulado:

“La cantidad de los viajes que completan los taxistas en esas ciudades supera el

10% de todos los viajes de la ciudad”.

“Puede ser una herramienta muy interesante para mejorar ganancias y aprovechar

el tiempo”, aseguró.

Operativos anti Uber

Por su parte, Walter Brizuela, de la Asociación de Taxis y Remises, informó a El

Esquiú.com sobre la habilitación de la aplicación que vienen monitoreando. Por

este motivo, los trabajadores ya se pusieron en contacto con Mariela Romero y el

abogado de transporte público del área de tránsito municipal, Antonio Vallespín

para diagramar un operativo saldrá a partir de hoy.

“Le pedimos a la gente de la municipalidad que haga cumplir la ordenanza, que un

vehículo que no esté habilitado por el municipio de San Fernando del Valle de

Catamarca no puede, lo dice expresamente la ordenanza, como de taxistas o de

remís”, explicó Brizuela y detalló que se “harán multas, serán secuestrados los

vehículos y llevados al corralón y no sé si también le cabe la retención del carnet

de conducir por tres meses. Si es reincidente, la multa puede ir de hasta 3 mil litros

de nafta súper con hasta un año de la quita de carnet”.

“La idea es desalentar al conductor. Nosotros vamos a defender hasta la última

consecuencia nuestra fuente laboral, la ordenanza en mano que es lo que nos

regula y nos protege de estas maniobras. Paralelamente se sigue trabajando en

una ley provincial”, dijo el trabajador.

A continuación, aseguró: “ni los compañeros remiseros ni los compañeros taxistas

quieren adherirse a esta modalidad de trabajo que es ilegal, que corre riesgo, que

aparte la ordenanza lo prohíbe expresamente”.

“Nosotros estamos en estado de alerta y movilización, vamos a seguir

comunicando a los usuarios como a los posibles conductores que se agreguen a

esta aplicación”, finalizó.