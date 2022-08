Días atrás, el gobernador Raúl Jalil había anunciado que el nuevo Hospital San Juan Bautista se construiría en los actuales talleres de Vialidad de la Provincia, noticia que generó cierta expectativa pero también incertidumbre por parte de los empleados viales que prestan servicio en el mencionado taller.

Ahora fue el secretario general de Vialidad, Ángel Rivera, quien dio cuenta de que el nuevo edificio del nosocomio no se haría en el taller vial.

Puntualmente, Rivera dijo que se realizó una reunión adonde los empleados viales expresaron su preocupación ante esta situación, explicando que esto era por la incertidumbre de no saber el lugar en el cual trabajarían.

Seguidamente, indicó que el martes tuvo una respuesta por parte de Provincia, mencionando: “Me comuniqué con el director general, Lucas Poliche, y me dio la tranquilidad, porque él y el ministro parece que hablaron con el Gobernador, y me dijo que no se va a hacer el Hospital ahí, que va a seguir funcionando el taller”. Rivera aseguró que quiere llevarle tranquilidad a la gente del taller de que “va a seguir funcionando en el lugar en que está”.

Fuente: El Chasqui Digital