MES DE LAS INFANCIAS

Con propuestas que unieron creatividad, lecturas y juegos, los museos y la biblioteca provincial celebraron el Mes de las Infancias junto a niñas y niños de distintas escuelas catamarqueñas.

Durante agosto, el Museo Histórico Provincial invitó a descubrir los “Juegos retro”, una experiencia para volver a jugar a la rayuela, el elástico, la payana y el balero, entre otros clásicos que atravesaron generaciones antes de la llegada de la tecnología. La propuesta permitió a los chicos revivir dinámicas grupales y ejercitar la creatividad, la motricidad y el encuentro compartido.

La Biblioteca Provincial Dr. Julio Herrera reforzó el “Circuito Herrera”, una propuesta que, en agosto, recibió a chicos y chicas de distintos niveles escolares para acercarlos a la historia, la literatura y el patrimonio cultural de Catamarca. Durante las visitas guiadas, recorrieron salas de la biblioteca, conocieron autores locales, participaron de lecturas compartidas y realizaron talleres con materiales reciclados.

La despedida del mes de las infancias tuvo lugar este sábado 30 en el Museo Provincial de Bellas Artes Laureano Brizuela, donde se realizó un taller inspirado en la muestra “Musas del acervo”. Allí, niñas y niños exploraron el arte moderno y contemporáneo y se animaron a reversionar las obras con recortes y colores propios, transformándose en pequeños artistas.

Estas acciones, impulsadas por el Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte de Catamarca, a través de la Secretaría de Gestión Cultural, ofrecieron distintas oportunidades para que niños y niñas disfruten de su derecho al juego, al arte y a la lectura en los espacios culturales oficiales.