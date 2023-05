NORMA RATTO: “PRETENDEMOS QUE NUESTRO CONOCIMIENTO SE PUEDA VOLCAR A LA TRAMA PRODUCTIVA Y AL TURISMO CULTURAL”

El intendente Sebastián Nóblega, en compañía del secretario de Turismo y Cultura, Marcos Stieb; recibió la visita de la antropóloga Dra. Norma Ratto, quien se encuentra realizando trabajos de investigación antropológica en la jurisdicción de Tinogasta.

La Dra. Norma Ratto es antropóloga egresada de la Universidad de Buenos Aires, y Magíster en Estudios Ambientales (Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales), investigadora-docente de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Buenos Aires, tiene publicados diversos textos referidos a Catamarca y particularmente a la región del Oeste, entre ellos el departamento Tinogasta.

“Es un gusto que Tinogasta nos reciba, con el apoyo de la gente local, la intendencia, estamos trabajando en la zona del Salto y cerca la Cuesta de Zapata, pretendemos que nuestro conocimiento se pueda volcar a la trama productiva del municipio, también trabajamos sobre el turismo cultural, para eso se necesita planificación, educación ambiental”.

Además, Norma Ratto, resaltó que “la arqueología es una disciplina que por más que estudie el pasado, tiene una importante inserción en el presente, a través del turismo cultural y para eso tenemos que cuidar lo que tenemos, porque si no matamos la gallina de los huevos de oro, y no sirve eso; entonces entre todos debemos hacer un trabajo de educación desde la niñez”.

Comentó que el proyecto el Abaucan seguirán aportando al desarrollo de la zona, “conversamos con el intendente sobre la obra del Museo Arqueológico Municipal “Tullio Robaudi” y el Paseo Interactivo de los Sabores, lo lindo de estos proyectos es cuando se ejecutan y pasan a la acción”.

“Hay un trabajo a nivel arqueológico tanto en Tinogasta como en Fiambalá, en el caso de Tinogasta, tiene su Museo Municipal. Vamos a aportar nuestra experiencia ahí, para que el turista tenga las herramientas culturales y que comprenda los procesos socio-históricos que caracterizó a la zona, un proceso complejo antes de la conquista española”.

Cuidar y respetar

La destacada antropóloga, continuará sus trabajos de análisis en Buenos Aires y se reunió con la autoridad de aplicación provincial, como es la Dirección de Antropología de Catamarca, por los permisos correspondientes.

Cabe aclarar que los estudios comenzaron en la zona de Watungasta y continuaron cerca de la zona céntrica.

Finalmente, la arqueóloga afirmó: “Al turista a y los ciudadanos le recomendamos que cuiden, que no junten piezas, que observe pero que no levante, que disfrute, que no tire basura, y que si ve algo en riesgo se acerque al museo o a la autoridad de competencia, las cosas no son objetos sueltos, están en relación con el contexto, no hay que jugar a ser arqueólogo, hay que cuidar el lugar y respetar todo”.