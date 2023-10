El candidato de Unión por la Patria, Sergio Massa, disputará la Presidencia con el representante de la Libertad Avanza, Javier Milei, en el balotaje del próximo 19 de noviembre.

Con el 96,87% de las mesas escrutadas, el ministro de Economía es el postulante más votado, con 36,57% de los votos.

Milei se encuentra segundo, con el 30,04 por ciento.

Patricia Bullrich, la representante de Juntos por el Cambio, está tercera, lejos de los dos primeros, con el 23,85 por ciento.

Los resultados marcan una fuerte recuperación del oficialismo con respecto a las elecciones Primarias, cuando había terminado tercero, con 27,28 por ciento. También confirman un retroceso de Juntos por el Cambio, que perdió casi cinco puntos.

La participación llega al 77,65 por ciento.

“Felicito profundamente a Sergio Massa, el candidato más votado de cara al balotaje”, dijo el presidente de la Nación, Alberto Fernández, en su cuenta de X (ex Twitter), al borde la medianoche de la jornada electoral.

El mandatario nacional se manifestó así, de forma virtual, lejos del búnker dónde el ministro de Economía brindó su discurso luego de imponerse en las elecciones generales.

“Abrazo a todo el pueblo argentino que hoy se expresó en las urnas”, agregó el jefe de Estado quien dejará la Casa Rosada el 10 de diciembre.

Cerca de la medianoche, cuando ya se habían pronunciado todos los dirigentes que compitieron en las elecciones generales, la incertidumbre previa se había despejado. Sergio Massa, el postulante de Unión por la Patria se impuso con casi el 36% de los votos, remontando el resultado de las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), en donde el frente oficialista había quedado tercero.

Su adversario en el balotaje del 19 de noviembre será Javier Milei, el líder de La Libertad Avanza que pasó del primero al segundo lugar en las elecciones generales, quedándose en el 30% de los sufragios.

El candidato a presidente de Unión por la Patria, Sergio Massa, subió al escenario pasadas las 23, luego del discurso que pronunció en su respectivo búnker Javier Milei, el adversario al que enfrentará en el balotaje del 19 de noviembre. Se mostró emocionado y debió aguardar unos segundos antes de iniciar su discurso.

Tras ello, el ministro de Economía dijo que entiende que muchos de los que lo votaron están atravesando una difícil situación por la crisis económica que atraviesa el país. “Sepan que como presidente no les voy a fallar”, afirmó.

“Nuestro país vive una situación difícil, compleja, llena de desafíos y dificultades. Sin embargo, creyeron que éramos la mejor herramienta para construir”, dijo el candidato más votado en las elecciones generales.

Luego, les habló directamente a las otras fuerzas políticas, “a los votantes de Myriam y de Juan”, en relación a Bregman, candidata del Frente de Izquerda, y Schiaretti, de Hacemos por Nuestro país, quienes quedaron en cuarto y quinto lugar. Además, les habló a los militantes de la Unión Cívica Radical, partido que forma parte de la alianza Juntos por el Cambio. “Voy a convocar a un gobierno de unidad nacional”, aseguró.

“La grieta se murió y empieza una nueva etapa desde el 10 de diciembre en mi gobierno, no soy de los que les gusta insultar, ni destruir al otro, construyo consensos, así me moví toda mi vida y así me voy a mover como presidente de la república”, manifestó.

“No nos dieron un cheque en blanco, ese mandato me obliga a trabajar el doble. Quiero que sepan que lo haré a lo largo de los próximos 30 días en consolidar la idea de que ese gobierno de unidad nacional es posible. Mirando la Argentina desde La Quiaca a Tierra del Fuego”, agregó Massa.

Pasadas las 23 horas, el candidato a presidente de La Libertad Avanza se subió al escenario en su búnker de un hotel céntrico de la Ciudad de Buenos Aires. En sus palabras confrontó de manera directa contra el kirchnerismo y envió guiños hacia Juntos por el Cambio. “El kirchnerismo es lo peor que le ha pasado a la Argentina. Insaurralde no es la excepción, es la regla”, dijo el candidato libertario.

“No perdamos de vista este evento histórico”, dijo en su introducción el líder del liberalismo. A ello agregó: “Haber hecho la mejor elección de la historia del liberalismo en Argentina nos llena de orgullo. De la nada pasamos a tener cerca de 40 diputados y 8 senadores. Es impresionante lo que hemos construido”.

Luego saludó a Jorge Macri “que hizo una gran elección en la Ciudad de Buenos Aires y tiene por delante un balotaje frente al kirchernismo, igual que nosotros”.

“Quedamos frente a la elección más importante de los últimos 100 años, que nos va a plantear si queremos continuar con las ideas que el kirchnerismo defiende, o si abrazamos las ideas de la libertad que hicieron grande a la Argentina”.

“Nunca hubo una elección más clara. Si trabajamos juntos podemos terminar con el modelo de la casta política. Esta elección no se trata de mí. Los argentinos de bien tenemos que elegir si queremos kirchnerismo o libertad. Ellos van a mentir, van a ensuciar, a decir que venimos a quitar derechos, no se equivoquen, venimos a terminar con privilegios así no puedan seguir robando”, agregó Milei en un breve discurso que cerró pidiendo “ir en noviembre por la gloria”.