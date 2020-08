El paro, que incluye corte de calles, que lleva a cabo el Sindicato de Obreros y

Empleados Municipales (SOEM) de la Capital tuvo ayer una nueva jornada y lejos de

poder llegar a una solución al conflicto, las partes siguen en su postura firme de no

convocar a una conciliación.

Walter Arévalo, secretario General del SOEM, en diálogo con diario El Esquiú.com;

sobre las declaraciones por parte de miembros del Ejecutivo Municipal de que no se

convocaría a una conciliación obligatoria, dijo que “marcaron claramente la

irresponsabilidad con la cual se están manejando, lamentablemente, no están

gobernando, siguen haciendo política”.

Asimismo, en cuanto a la posibilidad que desde el gremio se pida un proceso

conciliatorio, Arévalo explicó que “están con un acta vencida, con una presentación

hecha hace tiempo y creo que estos señores no tienen intenciones de diálogo, si

vamos con esa postura”, remarcando que desde el SOEM se hizo la propuesta para

que junto a la comuna se pida la conciliación “para que la militancia no lo rete a

Gustavo Saadi, porque, aparentemente, se está dejando conducir”.

Respecto al anuncio de poder dar un incremento salarial dentro de 20 o 30 días,

Arévalo dijo que al planteo de recomposición salarial ya lo tienen, por lo que “no le

vemos sentido el de convocar a una conciliación cuando ellos, ni siquiera, tienen una

propuesta hecha de manera formal al sindicato”.

“A este problema ocasionado por la política se lo resuelve entre el señor Gustavo

Saadi y el secretario General del gremio”, dijo.

Luego, el sindicalista puntualizó que “Gustavo Saadi tiene que dejar de hacer

campaña para la gobernación y dedicarse a gobernar el municipio, porque para eso

lo eligió la gente”, destacando que espera que se pueda dar un acercamiento entre

las partes porque es eso lo que buscan.

“La protesta se hace para visualizar una disconformidad, no se hace para demostrar

quién lleva más gente o quién no lleva más gente”, enfatizó, agregando que “alguien

va a sufrir las consecuencias de una movilización y en este caso son los vecinos que

lo votaron a Gustavo Saadi”.

Cabe mencionar que la movilización de los afiliados del SOEM se efectuó por las

calles céntricas y en la misma hicieron sentir su disconformidad ante la falta de

respuesta por la reincorporación de los precarizados, como así también el pedido de

recomposición salarial de 10.000 pesos.

Judicialización

En otro orden de cosas, Walter Arévalo adelantó que el tema por los precarizados

dados de baja en la comuna capitalina llegará a la judicialización, dado que se

presentará un amparo ante la Corte de Justicia para que defina sobre las 36

personas que quedaron sin su ingreso.

