El senador nacional Flavio Fama cuestionó con dureza el escenario interno de la Unión Cívica Radical (UCR) en Catamarca.

Expresó su malestar por la falta de consensos y apuntó contra los sectores que no permiten la participación plena dentro del partido.

“No tiene ningún sentido ir a una interna”, afirmó. Consideró que las candidaturas se definen “en una mesa chica” sin dar lugar a la renovación. Fama insistió en que “tiene que haber una distribución de cargos” y advirtió: “Nosotros no manejamos el partido, no manejamos la convención radical y no manejamos la junta electoral. Estamos en minoría en todos esos cuerpos. Quienes tienen la responsabilidad es quien tiene la mayoría. (…) Acá hay responsables concretos con nombre y apellido”.

El legislador también señaló que existen sectores dentro del radicalismo que impiden el armado de un frente opositor amplio. “No hay margen en Catamarca para hacer distintas oposiciones. Tiene que haber una sola, y tienen que estar los sectores más relevantes, entre ellos la Unión Cívica Radical”, sostuvo. A su vez, denunció actitudes excluyentes dentro del partido, en alusión a Generación del Cambio, la lista de Santa María: “No le descontaron los aportes partidarios, pero tampoco le dieron la posibilidad de decir ‘che, pagame los aportes y podés seguir en la lista’. Cualquiera que quiera una lista unidad, cualquiera que quiera participación, cualquiera que quisiera un partido unido haría eso. Eso no lo pueden negar”.

Finalmente, aclaró: “No voy a participar en las discusiones, después si hay que trabajar políticamente estaré trabajando con quien sea dentro de la Unión Cívica Radical, eso no cabe ninguna duda. (…) Tal vez pienso que yo soy el problema, entonces, si uno es el problema, más vale correrse, hay otros interlocutores, nosotros tenemos renovación, esa renovación está tomando la posta, y bueno, nosotros la apoyamos desde donde la tengamos que apoyar”. Aun así, aseguró que seguirá trabajando desde su lugar por la unidad y la renovación.