Para visibilizar sus pedidos, vuelven a marchar y sostienen el paro por 72 horas, al igual que el quite de colaboración. Las medidas se mantienen desde hace ya dos meses y no hay avance en las negociaciones, a pesar de la convocatoria que había lanzado el Ejecutivo provincial. Por caso, en las últimas horas había trascendido que la ministra de Trabajo, Verónica Soria iba a reunirse con los principales referentes de Aprosca, encuentro que no solo no se concretó sino que además, fue desmentido por los gremialistas.

Según la ministra durante este lunes se iba a concretar una instancia de diálogo con integrantes del gremio que tiene como referente a Julio Sánchez, para de esta manera iniciar las conversaciones correspondientes y atender a la solicitud de los trabajadores. La invitación, según indicaron desde el gremio en ningún momento se concretó, lo que generó malestar y generó sospecha en el sector que moviliza a un gran sector de la sanidad de la salud pública.

Según manifestaron desde Aprosca, el anuncio de una reunión es parte de “una estrategia mentirosa para distraer y disminuir nuestras fuerzas”.