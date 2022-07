No hubo diferencias entre el oficialismo y la oposición para aprobar ayer en la

Cámara baja la propuesta alternativa del Frente de Todos a la Ficha Limpia, un

proyecto más amplio que el presentado por la coalición de Juntos por el Cambio

ya que establece que las y los ciudadanos con condena judicial queden

inhabilitados para cargos públicos dentro de los tres poderes del Estado (el

Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial).

Ahora, las “Inhabilidades Constitucionales para el Ejercicio de la Función Pública”

(como es el título del proyecto) pasa al Senado donde se deberá votarlo para

convertirlo en ley.

En la sesión, el oficialista Augusto Barros rescató que en otras provincias donde

se aprobó Ficha Limpia “lo hicieron con el sesgo de entender al Estado solamente

como quienes lo representan a través de las elecciones, candidatos o

precandidatos, ninguna incorporó en un régimen de inhabilidades los otros

poderes del Estado”. “Nosotros, oficialistas, tratamos de ser un poco más serios, y

a lo mejor por ahí a algunos no les gusta, pero incluimos a funcionarios del

Ejecutivo provincial, Intendentes, Concejales, Secretarios de los Municipios e

incluso la declaramos de orden público”, agregó.

Por su parte, el opositor Tiago Puente señaló que se estaba tratando la Ficha

Limpia, “más allá de algunas denominaciones que le den al proyecto”. A la vez

indicó que cuando se habla de corrupción “hablamos de abuso de poder,

malversación, enriquecimiento ilícito lo que se traduce en menos recursos,

derechos, salud, educación y viviendas”. Como impulsor de dos iniciativas de

Ficha Limpia, Puente recordó que el proyecto “encontró obstáculos, este año

insistimos y tuvo la misma suerte”. Además, cuestionó que “al evitar el tratamiento

conjunto (de la iniciativa del FT y la que él presentó) nos negamos a la

construcción de consensos”.

Con una perspectiva positiva habló Luis Fadel (UCR-JxC). Es que felicitó al

oficialismo “quienes tuvieron la iniciativa del proyecto de Inhabilidades

Constitucionales conocido como Ficha Limpia” y a la vez contempló que “es una

muestra de que los grandes temas de esta provincia, oposición y oficialismo

pueden mirar para adelante y ponerse de acuerdo mejorando la calidad

institucional”. Por su parte, el radical Alejandro Páez acompañó el proyecto

aunque advirtió que “no debe caer en la especulación de un poder judicial que

obedezca al poder de turno, que luego por intereses u obediencia, persiga e

invente causas”.

“No importa el nombre que lleve la ley, quedó claro cuál fue la intención y festejo

que, en una estrategia política del oficialismo, se haya podido llevar adelante para

aprobar esta ley que nos interpela a todos de cómo actuar” dijo luego el presidente

del bloque radical Luis Lobo Vergara.

En tanto, la titular de la Cámara baja, Cecilia Guerrero (FT) alertó que, más allá del

salto cualitativo que implica la media sanción a las inhabilidades, “deberá ser

complementada con otras iniciativas puesto que en nuestra provincia existen

normativas que consagran impunidades, como algunas normas del Código de

Procedimientos Penales que sustraen a legisladores y a casi todos los

funcionarios públicos de la acción de la justicia estableciendo inmunidades que no

emanan de la Constitución”.