Con la idea de mantener el dialogo abierto, el gobernador Raúl Jalil

insistirá con la intención de reunirse con los presidentes de los bloques

opositores luego del plantón de ayer. Al futuro convite que estimó para

antes de Semana Santa, además de la minería el mandatario también

quiere incluir otro tema en el corto tiempo: la reforma de la Constitución

provincial. Aparte, Jalil contempló que el número de planes sociales

debería disminuirse pero concatenado a que los beneficiarios cuenten con

trabajo genuino.

Ayer, en diálogo con la prensa, el jefe de Estado se refirió al rechazo de los

legisladores presidentes de bloques opositores. “Los vamos a invitar tantas

veces como sea necesario para sentarse a charlar”, dijo, más allá de que

desde la oposición “aducen un problema técnico en los fideicomisos”

mineros aprobados con media sanción la semana pasada.

El Gobernador sostuvo que “Catamarca se merece que nos sentemos” y

comentó que la próxima invitación sería “después de semana santa o

antes, a un desayuno de trabajo para tratar la reforma de la Constitución”.

“La invitación siempre está, las puertas del Gobierno van a estar abiertas

para la oposición”, insistió, para sugerir que “por ahí ellos tienen que

pensar un poco más en Catamarca y no recibir llamadas desde Buenos

Aires”.

Los medios le consultaron a Jalil su opinión sobre el fallo que habilita al

intendente Guillermo Ferreyra a ir por un tercer mandato. En este sentido,

recordó que tanto su persona como la exgobernadora Lucía Corpacci

“hemos opinado en su momento” y remarcó que “nuestra reforma de la

Constitución va dirigida a los dos mandatos”.

No obstante, aludió a Ferreyra para acotar que “es tema judicial que se

tendrá que debatir en la Justicia”. Así, remarcó que “uno de los temas que

quería hablar con la oposición es la reforma de nuestra Carta Magna, que

es anterior a la reforma de la Constitución Nacional del 94”. “Es una buena

oportunidad de discutir entre todos algunas políticas de Estado, sobre todo

el tema de la minería y de las reelecciones indefinidas”, señaló, para

reiterar que “antes de Semana Santa los voy a invitar de vuelta para ver si

se animan a tomar un desayuno”.

Por otra parte, se le consultó a Jalil sobre los movimientos sociales que

acamparon frente a Casa de Gobierno. En este sentido, recordó que junto

a otros gobernadores dieron “una idea de lo que son los planes sociales, lo

dije antes cuando era intendente: tiene que haber una contraprestación, no

podemos seguir creciendo en planes sociales, los planes se tienen que

incorporar al trabajo genuino”.

A la vez, rescató que la Provincia tiene un programa de vinculación donde

se pone a disposición de las empresas personal becado “para que puedan

ser un ensamble para el trabajo efectivo”. “Estoy de acuerdo con el

Presidente, que no haya más planes sociales y que los que estén de a

poco puedan ir pasando al trabajo formal”, continuó, ya que “el ocio no es

bueno para nadie”.

De esta manera, observó que hubo un esquema extraordinario en la

pandemia donde creció el número de beneficiarios de planes sociales y

recordó que en la gestión de Cristina Fernández de Kirchner “había 600

mil, con Mauricio Macri aumentó a 900 mil y hoy estaría superando el

millón”.