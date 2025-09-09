En el marco del 4º Encuentro de Fiat 600 y Autos Antiguos, se realizó una emotiva caravana solidaria que visitó la Escuela del distrito Malli y concretó una donación al establecimiento.

A pesar de tratarse de un día domingo, directivos, docentes y alumnos se hicieron presentes para recibir a los participantes con gran afecto y entusiasmo. Durante la jornada, se compartió un recorrido por las instalaciones escolares y se vivió un cálido intercambio entre la comunidad educativa y los visitantes.

El secretario de Turismo, Guillermo Acevedo, acompañó la actividad y valoró el gesto: “Este encuentro no solo reúne a los amantes de los autos antiguos, sino que también genera acciones nobles como esta, que dejan una huella positiva en nuestra comunidad”.

La iniciativa solidaria se enmarca dentro de las propuestas del encuentro, que cada año busca trascender lo automovilístico para fortalecer el vínculo con las instituciones y la sociedad de Andalgalá.