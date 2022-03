Se trata de una fecha que ya los colegios incorporaron al calendario escolar y que aún sigue provocando debates dentro de la comunidad educativa.

Comenzaron las clases en varias escuelas secundarias y muchos jóvenes celebran el Último Primer Día (UPD), en la que realizan festejos, en algunos casos excesivo.

¿Qué es el UPD y cómo se festeja?

El Último Primer Dia es una celebración de los jóvenes que están transitando su último año de secundaria. Se reúnen la noche previa al inicio de las clases y la idea es que vayan todos juntos al colegio. Por eso algunos solo se encuentran un rato antes del comienzo de la misma.

¿Dónde comenzó la tradición del UPD?

El UPD surgió en las provincias de Mendoza y San Juan hace al menos una década atrás. Lo cierto es que tomó mucho más fuerza cuando en los últimos años se inició a hacer en la provincia Salta ya que muchos medios televisivos se hicieron eco de posibles festejos con alcohol y problemas que generaban algunos jóvenes en las calles.

El consumo de alcohol en el UPD

Uno de los problemas que surgieron con el Último Primer Día es la ingesta de alcohol en los jóvenes. Muchos colegios, ya conociendo la situación, se encargan de armar el festejo para que los padres puedan estar tranquilos y los chicos no generen problemas ni tengan consecuencias por lo que hagan.

Hace unos días se supo que en algunas escuelas habría empezado las clases con controles de alcoholemia, según el periodista Kimón Demitrópulos. También esta el caso de un colegio de Rio Cuarto que tuvo que realizar test de alcoholemia a sus alumnos antes de ingresar a las aulas, donde de 59 alumnos que integran el curso, 12 estaban con altos niveles de alcohol en sangre.

Si bien esta celebración es nueva en nuestra ciudad con el tiempo paso de ser un pequeño festejo en la casa de algún compañero, a ser en una tradición entre alumnos de la promo con contratación de dj’s, catering, salones de eventos y bebidas alcohólicas en grandes cantidades.

El UPD es un festejo conmemorativo al ultimo día en la secundaria, no deja de preocupar el consumo de alcohol y el estado con que algunos alumnos asisten a la escuela ese día.

El Último Primer Día (UPD) y el rol de la familia

Por LAURA LEWIN

🎉 El UPD es el último primer día de clases del secundario. Es un ritual que se viene haciendo desde hace algunos años en el que los alumnos del último año se juntan desde la noche anterior para celebrar e ir a clase al día siguiente… en la mayoría de los casos, alcoholizados y sin dormir.

🤦🏻‍♀️ Ser padre o madre de adolescente… ¡qué tema!

Ya lo sabemos, el adolescente busca encontrar su propia identidad y la aceptación en su grupo social. Esta presión “por pertenecer” hace que, muchas veces, tome decisiones que ponen en riesgo su propia salud. Se siente fuerte, empoderado, no mide riesgos y avanza. Y en ese avanzar, no contempla consecuencias.

🚫 Cuando un menor toma alcohol de manera desmedida, está poniendo en riesgo su salud. El cerebro del adolescente está en franco desarrollo. El exceso de alcohol daña las funciones ejecutivas, responsables de planificar, priorizar, o la autoregulación, entre otras funciones importantísimas. Además, perjudica áreas del cerebro responsables del aprendizaje y de la memoria.

🧠 En pleno desarrollo cerebral, es muy difícil para un adolescente discernir qué está bien y qué está mal y necesita del adulto. Detrás de cada joven hay una fuerza vital que quiere manifestarse y a esa fuerza hay que acompañarla, como adultos, para que logre su mejor versión. Educar no es imponer, obligar o someter. Educar es acompañar, sostener y generar espacios para el crecimiento. Pero hay que estar. Y claramente, aunque sea difícil, hay que poner límites. Hay que enseñarles qué está bien y qué está mal. Para poner límites no hay que estar enojados; hay que estar convencidos.

Los chicos… siguen siendo chicos.

👨‍👧 El problema no es que el adolescente haga cosas de adolescente; el problema es que no tenga un adulto responsable cerca que pueda poner un freno a una situación que claramente los perjudica. El tan famoso: “¿Y qué querés que haga?… no quiero ser el padre que dice que no. Le tuve que decir que sí”, no es lo que el adolescente necesita.

El padre que dice “yo más que padre soy un amigo”, no hace más que dejar huérfano a su hijo.

👉🏼 En un tono de reflexión, quisiera que nos preguntáramos, ¿qué hacemos con los cientos de chicos que terminan en un hospital con un coma alcohólico, descompuestos o aún peor? ¿Nos enojamos con ellos? ¿Con nosotros mismos por no haberlo impedido a tiempo?

¿Dejamos que lo sigan haciendo solo porque es un ritual y porque todos lo hacen?

Y además, ¿cuál es la idea de ir a la escuela? Si es ir a aprender, ¿se puede ir a aprender sin dormir y en estado de embriaguez? Y si en ese estado, termina desmayado, con un golpe, o lastima a alguien, ¿quién es responsable: la familia por mandarlo así el o el colegio por recibirlo en esas condiciones?

Como padres, necesitamos hablar con nuestros hijos acerca de aquellas cosas que son perjudiciales para ellos, como el consumo excesivo de alcohol. Desarrollar un vínculo de confianza es de vital importancia. Debemos trabajar la conexión con nuestros hijos. Si no, perdemos la influencia y dejan de respetarnos. Ahí surge el “no me hace caso”, “nunca hace lo que le pido”, y la constante pelea.

❣️ Para que los jóvenes respondan, deben sentir una gran conexión con el adulto.

El secreto detrás de hijos felices son padres que han sabido conectarse con ellos, que han aprendido a controlar sus emociones para que no les jueguen en contra. En definitiva, han aprendido a responder, en vez de a reaccionar.

🥳 El UPD es un gran ritual. Es la transición entre la niñez y la adultez, y, como todo pasaje, está genial celebrarlo. El tema sería, tal vez, preguntarles qué es ser feliz y qué significa divertirse, encontrando juntos -colegio, chicos y familias- una manera de celebrar que sea significativa y memorable, pero no dañina para nuestros hijos.

Si queremos cambiar la historia, debemos aprender de nuestros errores y avanzar. Si no, la historia inevitablemente se repetirá.

🔸 Laura Lewin es autora, capacitadora y oradora TEDx.