El abogado de Edgar Bacchiani quedó alojado en la Policía Federal. La mujer cumplirá arresto domiciliario.

El abogado Lucas Retamozo y Sofía Piña quedaron detenidos tras sendos allanamientos realizados por Gendarmería Nacional por órdenes del juez federal Miguel Ángel Contreras. La pareja de Edgar Adhemar Bacchiani quedó detenida en su casa debido a que tiene tres hijos menores de edad bajo su cuidado. En tanto que Retamozo quedó alojado en un calabozo de la Policía Federal. Ambos serán llevados hoy al Juzgado Federal para ser indagados.

El estudio jurídico de Retamozo está ubicado sobre calle Chacabuco casi esquina Tucumán, a escasos metros de la Jefatura Policial. Es fácil identificarlo debido a que la fachada tiene pintadas con leyendas dejadas por los enfurecidos ahorristas, quienes desde comienzos de año vienen reclamando por la devolución del capital invertido.

Desde las 11, dos camionetas de Gendarmería Nacional se apostaron frente al estudio jurídico y fue inevitable la mirada de curiosos, quienes se detenían a consultar, tomaban una foto y seguían su camino. Cuarenta minutos después salieron dos gendarmes del inmueble y luego salió Retamozo a quien acompañaron hasta una de las camionetas. El letrado en el interior del móvil atinó a mirar y levantar el pulgar hacia arriba.

En forma simultánea otro grupo de Gendarmería llegaba al domicilio de Piña en el barrio Pueblo Chico, en la zona oeste de la ciudad. La mujer fue notificada de la imputación pero en su caso quedó arrestada en su domicilio debido a que está cargo del cuidado de sus tres hijos.

Fuentes judiciales confirmaron que hoy a la mañana –en un horario a confirmar– serán indagados en el Juzgado Federal.

La sospecha

Las detenciones de Piña y Retamozo están asociadas a la denuncia radicada la semana pasada por la exejecutiva de Adhemar Capital, Aldana Donato, quien había señalado a los dos, junto al procesado José Armando Blas, de ser partícipes en las estafas y en las maniobras de insolvencia fraudulenta. En la presentación de Donato también se requería la imputación y detención (ver página 3).

Piña, por su parte, había sido denunciada por el abogado Diego Figueroa, quien es uno de los damnificados y asesora a un grupo de ahorristas.

El abogado denuncio a Piña ya que sostiene que la mujer habría tenido una «colaboración activa» y «participativa» en la insolvencia fraudulenta y desobediencia judicial perpetrada por Bacchiani.

Figueroa hizo mención a una conversación telefónica entre Piña y Bacchiani en la que surge la existencia de un teléfono celular nuevo desde el que se podía acceder a las cuentas con criptomonedas. De la conversación surge el nombre del abogado de Bacchiani, Lucas Retamozo, quien es el que tendría el teléfono en cuestión por lo que Bacchiani presiona para que se lo entregue a su pareja para que pueda disponer de los fondos y «pueda pagar».

«Que Lucas suelte el celular, porque si Lucas no suelta me está poniendo un balazo en la cabeza. Lo va a tener que soltar, le guste o no le guste», le dijo Bacchiani a Piña.

La conversación entre ambos se registró el 24 de octubre y Piña le sugiere a su pareja que avancen con los pagos para que se «levante la causa» y acordar más adelante «los montos muy grandes». En el diálogo, la mujer le insiste a Bacchiani para que le diga en dónde están los fondos. «En dónde me dijiste que tenés la plata”… “en qué cuenta…” le preguntó Piña.

Secreto de sumario

El juez federal Miguel Ángel Contreras ordenó el secreto de sumario en la causa.

La medida había sido solicitada por la Fiscalía Federal de Primera Instancia y por la querella con el propósito de “preservar la prueba de causa” y “la urgente necesidad de adoptar medidas que no frustren el resultado de inminentes procedimientos que pueden darse de carácter urgente e ineludible”.

La medida se extenderá por diez días a partir del 13 de diciembre, con la posibilidad de que se extienda.

