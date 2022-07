CRÍTICO CON LA VISITA DE RODRÍGUEZ LARRETA

El diputado provincial y expresidente de la UCR, Alejandro Páez, fue crítico con la conducción del partido y la mesa política de Juntos por el Cambio.

El diputado provincial Alejandro Páez (UCR) aseguró que al radicalismo “no le sirve” la visita del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, fue crítico de la conducción del partido y de la mesa de Juntos por el Cambio, y tomó distancia del PRO y la CC-Ari. “El radicalismo no se puede cerrar a una mesa sin representatividad”, reclamó.

Páez comentó que recibió “una invitación informal vía WhatsApp” a la visita de Rodríguez Larreta, y la diferenció de la del diputado nacional Facundo Manes, cuando “los dirigentes llamaron personalmente para invitarnos”.

“Venimos pidiendo dentro del partido una movilización, una convocatoria para ponernos en modo de campaña y predisponer el partido de la mejor manera, deliberar y estar a la altura de las circunstancias que nos demandan hoy. Terminamos nuevamente con acciones de los que encabezan esta Mesa de JPC, enfriando el partido y terminan creyendo que son ellos los que absorben el beneficio de la visita de un representante político importante dentro de JPC. Me parece que a Larreta le sirve, porque puede decir que está recorriendo el país, pero no nos sirve a quienes estamos dentro de JPC porque no lo aprovechamos”, reclamó.

Páez reclamó que en la Mesa de JPC “hay gente con ambición de absorber esa representatividad para ser nexo entre Nación y Provincia, y algunos otros que quieren lograr reelecciones”. “Eso nos pone en un escenario adverso, con una mirada negativa de la sociedad. Si no hubo una convocatoria amplia, la visita termina siendo inerte”, sostuvo.

“¿Qué puede decirle Monti a Larreta sobre la representatividad en Catamarca si él no convocó al diálogo a ningún sector interno? Monti va a hablar en representatividad de Monti y eventualmente de su línea. Lobo Vergara va a hablar después de un camino sinuoso dentro del bloque, sin que se resuelvan las cuestiones internas de la UCR y del interbloque de JPC. Quienes van a esa mesa hablarán en nombre de ellos. No estamos en una situación muy buena”, analizó el legislador. En esa línea, insistió en que “no nos sirve la venida de los presidenciables si vamos a sacarnos una foto”. “Estas visitas deben encontrar estructuras políticas dinámicas y no acompañamientos frívolos e individuales”, sostuvo.

En ese punto, Páez dirigió las críticas al presidente de la UCR, Francisco Monti. “Al partido lo están preparando para el caso de que no hubiera PASO. Uno ve los mensajes, las acciones, y entonces comprende que el partido se está preparando para una mesa muy chica, con designaciones a dedo para las candidaturas. Esto muestra una sintonía con las acciones del Gobierno de la Provincia. Si nosotros defendemos las PASO, el partido no debería solo declamarlo de la boca para afuera. Lo que estamos viendo son omisiones que no fortalecen la estructura del partido”, dijo.

El diputado remarcó que Monti ya recibió planteos no sólo suyos, sino de su compañero de fórmula, Flavio Fama. “Ya no es una sospecha aislada como puede ser la mía, sino que también recala en quienes integraron la estructura política que ganó la interna. También lo reclamó el sector de Roberto Gómez. El peligro es que el partido se convierta en un club de amigos. Muchos otros dirigentes radicales coinciden conmigo y me expresaron su apoyo”, sostuvo.

“Si las elecciones son en marzo, con la posibilidad de que no haya PASO, y nosotros aún no estructuramos nada, creo que no es muy alentador lo que se avecina. En este negocio, el que pierde más es el radicalismo. Es el que pone la mayor estructura política en una elección. Después hay otros que quieren ganar mucho con poco y les favorece la definición en una mesa en donde tienen representatividad por estas visitas”, indicó.

“Me parece que los radicales no podemos estar en concordancia con quienes creen que porque pertenecen a una estructura que tiene posibilidades de ser gobierno a nivel nacional ya buscan obtener beneficios o tomar decisiones. ¿El PRO manifestó alguna propuesta de cómo gobernar la provincia? Yo no la escuché. En el radicalismo venimos de tomar el Gobierno en el 1991 abriendo un frente, nos hemos abierto a muchos sectores representativos. Si nos venimos a cerrar por las posibilidades del PRO, hay una involución de nuestra estructura. En aquel momento renegábamos de las designaciones en la Justicia, de muchas cosas que a la gente las tenían cansadas. Hoy que tenemos un escenario parecido nos estamos cerrando. El radicalismo no puede cerrarse a una mesa con personas que no tienen estructura política, cuando en 1991 invitamos a gente que tenía representatividad. Tenemos que definir si queremos volver a aquellas cosas que nos dieron resultado, o si vamos a ser el apéndice de un acuerdo nacional que nos va a terminar debilitando. Pensemos rápido porque caemos en la posibilidad de ser la tercera fuerza en Catamarca”, analizó Páez, y a modo de ejemplo advirtió que “en el interior no se ve una nutrida participación o militancia del PRO en Catamarca”. “La representatividad la tiene el radicalismo, pero quizás sea una mirada errónea de mi parte”, indicó.

Por último, cuestionó que cuando el PRO fue Gobierno a nivel nacional, el radicalismo no se vio beneficiado. “Los que fuimos intendentes en ese momento hemos gastado mucho en boletos a Buenos Aires. Gastamos más en pasajes que lo que nos terminaron dando. En Andalgalá fui anfitrión de unas diez reuniones con funcionarios nacionales. De todo eso, recibimos un porcentaje para pagar un vehículo y dos computadoras. Y mientras tanto había otros intendentes del peronismo que recibían cosas. Motivo de aquella desigualdad es que hoy Raúl Jalil sea gobernador, porque fue el más beneficiado”, recordó.

Fuente: El Chasqui Digital