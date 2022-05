Los incidentes registrados en la noche del martes en el departamento

Andalgalá entre actores antimineros y la policía valieron posicionamientos

y declaraciones de los principales actores políticos, tanto del Gobierno de

Catamarca como del Ejecutivo Municipal de la Perla del Oeste.

Fue el ministro de Seguridad, Gustavo Aguirre, quien sostuvo en la jornada de ayer: “Ojalá que se calme la situación en Andalgalá, que haya una actitud reflexiva de parte de los actores fundamentales e institucionales

también del departamento, los que están a cargo de las movilizaciones.

”Es importante que se retome la calma, que cada uno haga su aporte para

que la paz social se garantice y se mantenga en Andalgalá”, dijo. No

obstante, indicó: “Vamos a ir evaluando el desarrollo de los

acontecimientos para diagramar la estrategia de seguridad en el

departamento”.

Sobre si existió un contacto con el intendente de Andalgalá, Eduardo

Córdoba, el ministro Aguirre dijo: “Nunca me llamó”.

En cuanto a la visita del Gobernador y su conveniencia o no de ir, Aguirre

dijo que “el Gobernador puede recorrer cada departamento de la provincia

y lo hace permanente, fue a Andalgalá todo el tiempo, inauguró obras, se

encontró con la población y lo va a seguir haciendo”.

Sobre la participación de personas de otros lugares, el ministro indicó que

“todo será materia de investigación”.

“Me siento impotente”

Por su parte, el intendente, Eduardo Córdoba dio su visión sobre el choque

entre antimineros y la policía. “Lo que pasa en Andalgalá es volver a contar

una historia que nunca va a acabar en tanto y en cuanto el Gobierno siga

teniendo la misma postura y contradiciendo sus dichos: cuando se habla

de diálogo, este tiene que ser tal”.

Luego, sobre la función policial, el Intendente dijo: “Lo que pasó ayer tiene

que ver con una nueva ausencia de parte de quienes son responsables de

garantizar la paz social. Una vez más me siento impotente.

”La política minera está en manos de una empresa que tiene intereses bien

específicos, que son la explotación de los recursos minerales y recursos

económicos”, destacó, para luego decir que “hay funcionarios que no salen

a hablar de minería”. “Si no somos serios, si no damos la cara, le decimos

al mundo que Catamarca no está preparada para albergar una explotación

minera como la que se pretende en nuestro departamento”.

Finalmente, y sobre un diálogo con el Gobernador, Córdoba dijo en La

Brújula que le envió un mensaje pidiendo por la paz social del pueblo y

garantice que no haya conflicto. “Solo me dijo que me contactara con el

ministro de Seguridad y el ministro tampoco se contactó conmigo”.