Juan Carlos Cancinos, secretario general de Ateca, se refirió a la decisión del

Gobierno sobre que a partir del 1 de septiembre se pondrá en marcha la jornada

extendida y jornada completa en 217 establecimientos de Catamarca, señalando

que las condiciones no están dadas.

En ese sentido, en diálogo con Radio Valle Viejo, Cancinos expresó: “La verdad

que la decisión se tomó de forma arbitraria, pero digo que no es la solución esto,

menos que menos hablar de si las condiciones están dadas, porque creo que no

están dadas. Si las decisiones ya están tomadas, creo que no lo han conversado

con los gremios.

”La principal preocupación que tenemos es que realmente están buscando una

solución a un problema con un camino que no es el adecuado, ellos quieren

mejorar la calidad educativa y la calidad educativa no se mejora de esta forma.

Esto se mejora estando las escuelas en condiciones, cubriendo los espacios

curriculares que no se han cubierto. O sea, debería haber asambleas permanentes

de opción de cargo para los docentes”, aseguró.

En esa línea, Cancinos añadió: “Debería haber más nombramientos de

ordenanzas, debería haber más perfeccionamiento docente, salimos de una

pandemia que ha desnudado grandes falencias en la educación y por sobre todas

las cosas se debería pensar en mejorar el salario del docente, que es quien está

frente a los alumnos.

”Estamos buscando extender las horas de clases cuando el docente no está de

acuerdo por muchos factores que están ocurriendo. Por ejemplo, la escuela de La

Chacarita sigue desde la virtualidad, hay edificios que no están en condiciones y

solamente se piensa en extender la jornada. La verdad que se toman decisiones

totalmente erradas”, afirmó.

Además, el gremialista remarcó que “las escuelas no están en condiciones, hay

escuelas que tienen problemas de agua, hay escuelas que tienen problemas de

sanitarios y si las escuelas estuvieran en condiciones, no todos los espacios

curriculares están cubiertos”. “Entonces, ¿cómo queremos mejorar el sistema

educativo si le estamos errando el camino?”.

Con respecto a las paritarias, Cancinos dijo que “en las paritarias se deben tomar

decisiones y se deben tener soluciones, por sobre todo”. “Las soluciones las

estamos teniendo, pero vienen a cuentagotas. Estamos solucionando

inconvenientes del año 2016, 2017, no podemos ir tan lento, no se puede trabajar

de esta manera”.

“En la última reunión se dijo que se iba a hacer un cronograma: ya hemos pasado

la mitad de julio y todavía no nos han llamado para una nueva paritaria. Estamos

en diálogo permanente con la intersindical, vamos a tener una reunión en estos

días en la que vamos a tratar de acordar los diferentes temas y las medidas a

seguir, porque no descartamos medidas de fuerza”, sentenció.

Por último, dijo que “en el caso de Ateca, vamos a tener asamblea en toda la

provincia”. “Ateca ya está en estado de alerta, así que vamos a dialogar con el

resto de la intersindical”.