Una nueva polémica se desató este jueves en la sesión del Concejo Deliberante de Valle Viejo, cuando ante la negativa de los ediles oficialistas de permitirle hacer uso de la palabra al concejal Jerónimo Cabrera (UCR), tanto él como Javier Espinoza, decidieron levantarse y dejar sin quórum la sesión, tras considerar que los representantes del peronismo tuvieron una actitud de “totalitarismo y fascismo”.

En diálogo con la prensa Espinoza relató que la sesión había comenzado normalmente y que fue el concejal Franco Iramaín quien pidió la palabra para hacer referencia a la situación de la provincia de Jujuy. Ambos representantes de la oposición, Espinoza y Cabrera, votaron a favor de que hablara, y lo mismo hicieron cuando pidió la palabra la concejal Penise. Sin embargo, cuando Cabrera quiso hacer uso de la palabra para referirse al mismo tema, tanto Iramaín como Penise votaron en contra. “Nosotros aprobamos, consentimos, por más que sabíamos que iban a decir mentiras y cosas irreales, pero tenían el derecho a expresarse. Cuando le toca a Gerónimo Cabrera, el bloque del peronismo votó en contra cercenando el derecho de libertad de expresión amparado por la Constitución”, resumió Espinoza, y agregó: “Ante tal actitud de totalitarismo y fascismo, en un recinto de la democracia, el bloque de la Unión Cívica Radical respetuosamente se dirigió al presidente y le comunicó que, habida cuenta no dejar expresar al concejal Cabrera, dejábamos sin quórum la sesión”.

“Lo que no querían escuchar es que le íbamos a recordar que el gobierno de Lucía Corpacci y Dalmacio Mera reprimieron sin piedad a los activistas ambientalistas en Andalgalá; si se acordaban de la muerte de Diego Pachao en una comisaría; cuando el gobierno de Raúl Jalil y de la intendenta Susana Zenteno reprimieron a los municipales que estaban reclamando en la explanada del municipio, no cortando rutas, sino en la explanada; también les íbamos a preguntar por qué en ninguna de sus alocuciones hicieron un llamado a la solidaridad para con la familia de la chica chaqueña que hoy está desaparecida y que todos sabemos que fue asesinada y destrozada”, cuestionó Espinoza.

Repudio

Por su parte, también el diputado nacional Rubén Manzi se hizo eco de lo ocurrido en Concejo Deliberante chacarero y expresó su “firme repudio a la actitud intolerante y antidemocrática de los concejales oficialistas de Valle Viejo que impidieron a la oposición expresarse sobre los hechos ocurridos en Jujuy”. “Es lamentable que todavía se produzcan este tipo de maniobras en el recinto deliberativo, donde las opiniones, la palabra de todas las voces debería ser sagrada, porque quienes allí hablan no son sólo dirigentes políticos; son representantes de los vecinos de Valle Viejo, por lo que silenciarlos, es silenciar a una parte de la sociedad”, expresó Manzi.