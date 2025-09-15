CON ÉXITO SE DESARROLLARON LAS I JORNADAS MULTIFUEROS

“Tenemos el compromiso ético de capacitarnos”

La actividad fue organizada por la Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales de Catamarca. La presidenta de la FAM Marcela Ruiz estuvo en el cierre.

A sala llena, este jueves y viernes se desarrollaron las I Jornadas Multifueros, en el Nodo Tecnológico de la Capital. La actividad fue organizada por la Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales de Catamarca, con motivo de celebrarse los 50 años de la institución.

La apertura del evebti contó con la disertación de la ministra de la Corte de Justicia Rita Verónica Saldaño y la presencia de profesionales de la magistratura y de la función judicial, tanto provincial como del fuero Federal, de la Abogacía, autoridades provinciales, municipales y legislativas, operadores judiciales y estudiantes de Derecho. Durante dos jornadas, un destacado grupo de disertantes, tanto de Catamarca como de provincias de Tucumán, Córdoba y Buenos Aires abordaron temas como la tutela judicial efectiva como protección de los Derechos Humanos, el impacto de las nuevas tecnologías en la Justicia, sobre los derechos de la niñez en los procesos de Familia y perspectiva de vulnerabilidad, reformas procesales, inteligencia artificial e inteligencia emocional y procesos laborales y penales.

La disertación de clausura estuvo a cargo de la presidenta de la Federación Argentina de la Magistratura y la Función Judicial (FAM) Marcela Ruiz. En la ocasión, destacó la realización de esta actividad con motivo de los 50 años de la institución judicial catamarqueña. “La Asociación de Catamarca cumple 50 años; esos 50 años han ido cargados de trabajo, de capacitaciones, de compromiso con la judicatura y estas jornadas multifueros son una prueba de lo que ha ocurrido. Los desafíos de la magistratura y de la función judicial son muchos y nosotros tenemos el compromiso ético de capacitarnos. Los mismos son permanentes y tienen que ver principalmente con las exigencias de la sociedad para con nosotros. La ciudadanía exige respuestas rápidas, respuestas nuestras y por eso tenemos que estar capacitados. Pero además debemos ejercer nuestra función con mucho compromiso, Eso nos depara muchísimo trabajo”, consideró la titular.