La Dirección del Centro de Emisión de Licencia de la Capital, informa que, para dar curso al trámite para la obtención de la licencia, al momento de descargar el formulario o boleta del CENAT, se debe optar por la opción “SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA- ADMINISTRACIÓN DE TRÁNSITO” y no, Sede Móvil, ya que aún no se encuentra vigente en el sistema y por lo tanto no tiene validez.

“Es importante tener en cuenta este dato, ya que la mayoría de las personas presentan el documento con ese error y lamentablemente no tiene validez para el trámite actual de la licencia, y resulta ser una pérdida de tiempo y un gasto innecesario”, aclaró Mónica Ávalos, jefa del área municipal.

el formulario oficial puede ser descargado mediante en siguiente link

https://boletacenat.safit.com.ar/