Bajo el lema “Cada latido cuenta” se realizó caminata, se compartieron relatos, hubo presentación musical y entrega de diplomas.

Con motivo del Día Mundial del Corazón, el Ministerio de Salud de la provincia llevó a cabo una jornada destinada a visualizar la importancia de la salud cardiovascular, bajo el lema “Cada latido cuenta”.

A cargo de la Dirección de Enfermedades Crónicas No Transmisibles, la misma inició con una caminata alrededor del edificio del Ministerio, de la que participaron CAPS Apolo, Centro Vecinal Faustino Sarmiento, Centro Terapéutico y personal del Ministerio.

Además, pacientes compartieron relatos de vida, se realizó una presentación musical por parte del Servicio de Salud Mental del Hospital San Juan Bautista y en el cierre se realizó una entrega de diplomas de reconocimiento.

La referente del Programa de Salud Cardiovascular, Dra. Andrea Bulacios, expresó que “tanto en el país como en Catamarca, las enfermedades cardiovasculares van en aumento. Por ello, debemos disminuir el consumo de sal, el consumo de tabaco, el consumo de alcohol y aumentar las actividades físicas”.

Además, por la tarde, de 16 a 19 horas en la Glorieta de la Plaza 25 de Mayo, se realizará control antropométrico, control de presión arterial, test de diabetes, evaluación de riesgo cardiovascular y consejería sobre factores de riesgo de enfermedades crónicas.