En la jornada de este jueves se reinició el juicio que se lleva a cabo contra el traumatólogo Federico Fierro por lesiones leves y mala praxis debido a que supuestamente operó la mano equivocada de un niño de tres años.

En el transcurso de la mañana dieron su testimonio los dos últimos testigos y luego se expusieron los alegatos.

En este punto, la fiscal Olga Pereyra no sostuvo la acusación, puesto que consideró que a pesar de la operación y de la mano que eligió el médico para operar, esto no le causó lesión ni daño al niño. Por lo tanto, no se configuraría en el delito por el cual se llegó a juicio.

Finalmente, pasado el mediodía, absolvieron al traumatólogo acusado.