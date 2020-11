5 comedias de Netflix que también te hacen llorar (pero no podés parar de ver)

31 octubre, 2020 21:20

Si tenes ganas de ver una serie en Netflix y te quedaste sin ideas, te traemos una selección de 5 comedias que te van a divertir y llorar al mismo tiempo.

Si hay risas y humor de por medio, todo es más fácil de entender y digerir. Por eso la comedia es uno de los recursos más usados para tratar temas que son un gran drama. Algunas historias tristes que son contadas con alegría, o historias cómicas con su fondo ácido, cualquiera de las dos combinaciones pueden dar un gran resultado. Por eso te traemos 5 series de Netflix que podes ver cuando quieras.

1 – Queridos blancos: Serie de Netflix creada y dirigida por Justin Simien, trata de las vidas de un grupo de estudiantes negros de una escuela de élite predominantemente blanca. Cada uno de los episodios se centra en uno de esos estudiantes y refleja la injusticia social a la que se ven expuestos a diario en su centro.

2 – Esta mierda me supera: la forma en la que una adolescente intenta controlar sus poderes va a ser lo más esencial de Esta mierda supera, pero lo que se esconde tras ella es una comedia muy amarga, la cual tiene muchos puntos en común con The end of the fucking world. Cabe destacar que, pese a estar preparada una segunda temporada, que contaba ya hasta con los guiones, finalmente la serie fue cancelada como consecuencias de la pandemia de este año.

3 – Atypical: Con tres temporadas ya subidas en Netflix y una cuarta pendiente de estrenar el próximo año, que sera el fin de la serie, Atypical llegó para acercarnos a su protagonista, Sam, un adolescente que se encuentra en el espectro autista y que debe pasar a la edad adulta con una condición que lo hace algo especial. Pese a que podría ser un drama duro, la serie logra ser divertida y dulce y se apoya en personalidades que funcionan muy bien para ironizar sobre las situaciones sin quitarles un ápice de respeto.

4 – Yo nunca: Trata la historia de Devi Vishwakumar, una estadounidense hija de inmigrantes que atravesó la adolescencia en una situación donde el peso de su herencia cultural a veces choca con su realidad. Esta historia consigue mezclar perfectamente la comedia y el drama en un resultado bastante equilibrado y distanciado de los complejos.

5 – Easy: Nuestra última recomendación de hoy es una una antología de episodios independientes, con diferentes actores y una historia personal en la que su creador, Joe Swanberg, explica las relaciones sentimentales desde muchos ángulos.

