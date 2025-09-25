Luego de que ayer se conociera el veredicto de culpabilidad al que arribó el jurado para el imputado de la causa Ref. Autos Expte. N° 21/2023, hoy el juez director fijó la pena.

En esta instancia, las partes alegaron sobre el monto de la pena que consideraban adecuado y el juez director luego de oírlas terminó estableciendo 13 años de prisión efectiva para el imputado del delito de abuso sexual gravemente ultrajante agravado por el vínculo, continuado.

A su vez ordenó que se mantenga en prisión preventiva hasta que la sentencia quede firme y que se oficie a la Secretaría de Familia y al Ministerio de Salud para que realicen acciones positivas para garantizar los derechos de las víctimas, a solicitud de la asesora de menores.

El juez director en esta oportunidad fue el Dr. Miguel Lozano Gilyam, el Ministerio Público Fiscal estuvo representado por los Dres. Jorge Darío Palacios y Federico Maturano, la asesora de menores fue la Dra. Sandra López Gardel, los abogados representantes de la querella fueron Diego y Lucas Ariel Brizuela, y los abogados defensores los Dres. Rentin Villegas y Emanuel Ferreyra.