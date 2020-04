Lo decíamos la semana pasada, ‘Westworld‘ necesita recuperar a la audiencia tras la espantada de la temporada 2, y la apuesta por aligerar la narrativa, sin traicionar su esencia, está funcionando. Pese al ligero bache que supuso el capítulo 3, la serie de HBO ha recuperado su mejor nivel en estos primeros episodios de la temporada 3.

Ha vuelto Ed Harris en este capítulo 3×04, ‘The Mother of Exiles’, y solo por ver sus escenas ya merece la pena llegar hasta aquí. No es, desde luego, el único intérprete de la serie que atrapa nuestra mirada pero este actorazo solo tiene que aparecer en pantalla para aumentar el interés de cualquier historia en la que esté implicado. ‘Westworld’ depende de muchos elementos, pero gran parte de su éxito depende de los actores, y el casting es sensacional.

Aviso: a partir de aquí hay SPOILERS de ‘Westworld’. No sigas leyendo si no estás al día con la serie…

William, “El hombre de negro”, el temido pistolero de la primera temporada, continúa viviendo su inferno personal fuera del parque, en casa. El asesinato de su hija (Katja Herbers) le atormenta y hace que se cuestione, una vez más, su realidad. La visita de Charlotte (Tessa Thompson) le proporciona un objetivo, frenar a Serac (Vincent Cassel), y le aleja temporalmente de la locura…

Los dos bandos chocan y surge una respuesta inesperada

Cassel es otro actor extraordinario y sus intervenciones, aunque breves, dotan a la serie de una energía diferente. Ya sabíamos que Serac es un villano muy inteligente pero en este episodio se evidencia su maldad con una escena de tortura que, sin embargo, demuestra que la serie confía en la atención y la imaginación del público: no es necesario mostrar el horror que hace hablar al prisionero, y eso lo hace más intenso.

Asimismo, se revela una interesante pista del pasado y la motivación de Serac con un flashback que, en la situación en la que se encuentra el mundo ahora mismo, resulta aún más aterradora. París no existe. Y da la sensación de que no es la única ciudad borrada del mapa… No sabemos qué ha pasado pero Serac considera a los humanos más peligrosos que las letales máquinas que han huido de Delos. Y necesita la ayuda de Maeve (Thandie Newton) para ejecutar su plan.

Gracias al sutil trabajo de Cassel, este personaje parece ser el mal menor en un espectacular y violento juego de ajedrez donde Dolores (Evan Rachel Wood) está mostrándose increíblemente hábil e implacable. La reina del bando de las máquinas rebeldes contra el mundo humano cuenta con la ayuda del ingenuo, útil y fiel Caleb (Aaron Paul) pero en este capítulo se ha desvelado la mayor sorpresa de la temporada, al menos hasta ahora porque con los guionistas de ‘Westworld’ nunca se sabe…

En el anterior episodio se jugó con la incógnita de la auténtica identidad de Charlotte, manteniendo el misterio sobre las otras perlas que Dolores se llevó del parque. En lugar de reservar esta respuesta clave para más adelante, como se hizo en temporadas anteriores, y dejar que los fans vuelquen sus ideas en diferentes teorías, la incógnita se ha resuelto ya en este capítulo: Charlotte, Martin (Tommy Flanagan) y Musashi (inesperado regreso de Hiroyuki Sanada) no son más que otros cuerpos para la mente de Dolores.

Más allá de la sorpresa, es un hallazgo terrible: a falta de saber quién hay en la última bolita, Dolores solo confía en ella misma. La información la convierte en un temible ente que no solo pone en jaque a Serac sino a toda la humanidad. ¿Cuántas copias puede hacer de sí misma? ¿Qué se propone realmente y hasta dónde está dispuesta a llegar?

En medio de toda la seriedad, tensión y violencia que caracterizan la serie, resultan de lo más gratificante esas dosis de humor que, de vez en cuando, rompen con el tono y demuestran que los guionistas, igual que nosotros, necesitan divertirse por muy dramáticos que nos pongamos. En este sentido, cabe destacar al divertido personaje de Stubbs (Luke Hemsworth) y la actitud con la que Maeve se enfrenta a sus enemigos. Estos detalles engrandecen la serie.

Tráiler de ‘Westworld’ 3×05: ‘Genre’

Todavía queda mucho por descubrir en esta temporada y estoy seguro de que aún se van a desvelar grandes sorpresas que nos van a volar la cabeza, pero el giro final relacionado con Dolores ha sido una jugada brillante, la guinda para uno de los mejores episodios de la serie. A continuación dejo el tráiler del siguiente capítulo, para los más impacientes: