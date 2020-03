En la guerra del streaming, cada vez más intensa con la llegada de nuevos jugadores como Disney+, y durante esta inusual situación que nos obliga a pasar más tiempo en casa, HBO tiene en ‘Westworld‘ la gran oportunidad de dar otro golpe sobre la mesa, reafirmarse como una plataforma de calidad sobre cantidad, y ganar un buen número de fieles/suscriptores.

Con una triunfal primera temporada y una segunda marcada por la pérdida de audiencia, los nuevos episodios tienen el objetivo de recuperar el éxito de sus inicios. Parece claro a estas alturas que HBO no ha encontrado en ‘Westworld’ a la sucesora de ‘Juego de Tronos‘ (a la que hizo un simpático guiño), sin embargo, la tercera temporada está ofreciendo suficientes motivos para engancharse (o reengancharse) a una ambiciosa historia que no deja de crecer.

Aviso: a partir de aquí hay SPOILERS de la temporada 3 de ‘Westworld’.

Una historia que, a simple vista, está apostando más por la acción que por el rompecabezas aunque conservando la esencia de la serie y, sobre todo, sin perder de vista la atención por los personajes, siempre obligados a reflexionar sobre su naturaleza, su libertad y su destino. En definitiva, ‘Westworld’ está reinventándose y, por ahora, funciona.

El primer capítulo sirvió para presentar el nuevo escenario y un nuevo protagonista, Caleb (Aaron Paul) al tiempo que nos hacía seguir a Dolores (Evan Rachel Wood) y Bernard (Jeffrey Wright). El segundo hizo que nos reencontrásemos con Maeve (Thandie Newton) y nos descubrió al que parece ser el gran villano de la temporada: Serac (Vincent Cassel). El tercero continúa la trama de Caleb y Dolores pero está más centrado en Charlotte (Tessa Thompson).

Una nueva Charlotte

O mejor dicho, en el misterioso personaje que hay bajo la apariencia de Charlotte, porque la auténtica murió en el violento parque de atracciones. Pero Dolores necesita a Charlotte para ejecutar su plan maestro y ha creado una copia; la cuestión es, ¿a quién ha elegido para ponerle esa máscara? Los creadores de ‘Westworld’, Jonathan Nolan y Lisa Joy, recuperan aquí una de las claves de la serie: los enigmas que mantienen al público jugando a las adivinanzas y lanzando teorías hasta su resolución.

El misterio es atractivo, no obstante, el episodio se fundamenta en el conflicto, el drama y la tensión. Quien sea que está reemplazando a Charlotte está sufriendo una transformación mientras intenta cumplir la misión que le ha encargado Dolores, metiéndose en la piel de otra persona; eso es lo más interesante. Nos recuerdan todo lo malo de Charlotte pero ahora echamos un vistazo a su lado más humano con una grabación y la relación con su hijo.

Esta otra faceta conduce a un par de momentos emocionantes en un capítulo muy intenso (he echado de menos el humor que había en el anterior) donde nos sumergen en otro vistazo al pasado, un flashback que nos da más información sobre Caleb. Tras el trauma por la muerte de su compañero ahora tenemos otro sobre su madre esquizofrénica, que lo abandonó en una cafetería cuando era niño. A esto se suma el terrible hallazgo sobre su lugar en la sociedad. ¿Altas probabilidades de suicido? No me digas…

En este punto, el fichaje de Aaron Paul se revela como un arma de doble filo. Ya demostró en ‘Breaking Bad‘ que puede ofrecer una interpretación convincente con un personaje de estas características, sufridor y al límite; pero ya lo hemos visto. No hay nada nuevo o estimulante en Caleb. Que sea un “buen hombre”, tal como lo define Dolores, lo hace aún más plano y aburrido. De momento…

Claro, soy consciente de que solo estamos en el episodio 3×10. Aún quedan cinco. Y si algo ha demostrado ‘Westworld’ es que las apariencias engañan. Los guionistas se están guardando más de un as bajo la manga; nos esperan revelaciones y giros inesperados, no hay duda. En el caso de Caleb: quizá no es humano, quizá cambie de bando cuando descubra lo que se propone Dolores… Ya lo descubriremos.

Tráiler de ‘Westworld’ 3×04: ‘The Mother of Exiles’

Desde luego, los tres primeros episodios han plantado semillas para lo que promete ser una temporada apasionante que irá más allá del sencillo y espectacular duelo a muerte entre máquinas y humanos que lo originó todo en 1973. Una de las diferencias entre HBO y Netflix es que la primera no apuesta por el maratón así que tendremos que esperar una semana para saber cómo sigue la historia. Mientras tanto, si te consume la impaciencia, aquí tienes el tráiler del siguiente capítulo de ‘Westworld’: