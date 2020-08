Amazon y Blumhouse se han unido para construir la casa encantada más inesperada del año. Amazon acaba de anunciar el lanzamiento de ‘Welcome to the Blumhouse‘, una serie de ocho películas de terror producidas por Blumhouse Television y Amazon Studios. Esta antología comenzará el próximo mes de en octubre en Amazon Prime, justo a tiempo para la temporada de Halloween.

Casas con sustos para todos los gustos

Las primeras cuatro películas en salir serán ‘The Lie’, dirigida por la escritora y directora Veena Sud, ‘Black Box’, de Emmanuel Osei-Kuffour Jr., ‘Evil Eye’, de los directores Elan Dassani y Rajeev Dassan y ‘Nocturne’ escrita y dirigida por Zu Quirke en su debut en el largometraje. ‘The Lie’ y ‘Black Box’ se estrenarán el 6 de octubre, mientras que ‘Evil Eye’ y ‘Nocturne’ llegarán la semana posterior, el 13 de octubre.

Julie Rapaport, codirectora de películas de Amazon Studios, dijo en un comunicado: “Estamos muy contentos de lanzar esta estimulante y provocativa serie de películas originales. Ha sido muy emocionante reunir a nuestros socios de Blumhouse con estos nuevos cineastas emergentes. Estas historias escalofriantes tienen algo para todos y están listas para asustar y deleitar tanto a los fanáticos del género como a los recién llegados, y estamos emocionados de compartirlas con nuestros clientes globales de Prime Video”.

La noticia está corriendo como la pólvora, ya que este tipo de “regalo” sorpresa siempre es motivo de alegría, aunque las antologías televisivas no suelen estar en muchas ocasiones a la altura de las circunstancias. Tampoco es la primera vez que Blumhouse se mete en estos berenjenales, ya que tenéis disponible ‘Into the Dark’, realizada para Hulu, en HBO España.