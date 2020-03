Vin Diesel es conocido por liderar la saga ‘Fast and Furious‘ y por títulos de acción como ‘xXx‘ o ‘Bloodshot‘. Sin embargo, la estrella estadounidense de 52 años también ha trabajado tras las cámaras; debutó como director con el corto ‘Multifacial‘ (1995) y realizó el largometraje ‘Strays‘ (1997), que también escribió y protagonizó.

Desde entonces no ha vuelto a realizar un largometraje y, al parecer, es algo de lo que Diesel se arrepiente. Durante una reciente entrevista, el actor cuenta que uno de los más grandes cineastas de la historia, Steven Spielberg, le ha animado a volver a la dirección.

«Le vi hace poco y me dijo: ‘Cuando escribí ese papel para ti en ‘Salvar al soldado Ryan‘, obviamente estaba empleando al actor, pero en secreto también estaba apostando por el director que hay en ti, y no has dirigido bastante. Es un crimen contra el cine y deberías volver a la silla de director’. No he dirigido bastante».