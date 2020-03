España empieza a parecer una sima en la que los proyectos de terror llegan con un ridículo eco retardado. Tanto que parece una noticia de broma, pero que es verdad: ‘Under the Skin‘ (2013), una de las mejores películas de ciencia ficción y terror de la década pasada, de Jonathan Glazer se estrenará en los cines españoles el 24 de abril de 2020. tras ser vista en los circuitos festivaleros especializados en su año, quedó en un limbo del que parecía ya imposible salir.

¿Más vale tarde que nunca?

La distribuidora Avalon ha emitido un comunicado en el que anuncia la adquisición:

“Desde su estreno en Venecia en 2014 es uno de nuestros proyectos más ansiados y por fin podemos decir que verá la luz de la mano de Avalon y Filmin. Glazer despuntó ya con sus primeras películas y adicionalmente como realizador de videoclips y ofrece en ‘Under the Skin’ una de las miradas más luminosas, profundas y precisas del cine reciente”.

No hace falta comentar que ‘Under the Skin‘ tuvo cierto elemento morboso por incluir un desnudo integral de Scarlett Johansson, pero sin embargo, ese detalle no fue un elemento que llamara la atención de las distribuidoras españolas, imaginamos que ya estar considerada por medios como IndieWire o Rolling Stone como una de las 10 mejores películas de la década, ya era una razón de peso, siete años después. Además, esta adaptación de la novela homónima de Michel Faber estará además disponible en suscripción en Filmin a partir del 20 de mayo.

Un notición que teníamos muchas ganas de compartir con vosotros y una nueva aventura junto a @Avaloncine. ❤️ El 24 de abril #UnderTheSkin de Jonathan Glazer llega a cines. (Y a partir del 20 de mayo, a casa). #GANAS #DREAMSCOMETRUE pic.twitter.com/FeXQU8zkn5 — Filmin (@Filmin) March 4, 2020

En los surrealistas comentarios de los implicados afirman haber estado negociando seis años este título. La fecha de lanzamiento en formato Blu-Ray será también el 20 de mayo y consistirá en una edición especial que se podrá adquirir a través de CAMEO. Para los que no la hayan visto ya, Johnanson interpreta en ‘Under the Skin‘ a una misteriosa mujer que deambula por las calles de Escocia, una alienígena que se apodera de un cuerpo humano para seducir a incautos autoestopistas con la finalidad de enviarlos como comida a su planeta natal.