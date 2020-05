Puede que nadie se hubiera planteado cómo ver todas las escenas del Universo Cinematográfico Marvel en orden cronológico, pero un fan ha hecho el titánico trabajo durante el confinamiento de poner en orden cada escena de las 23 películas de MCU lanzadas hasta ahora desde la primera a los últimos eventos. Si buscas otra excusa para ver toda la franquicia mientras estás en cuarentena, este es el momento.

Organizar todas las escenas de Marvel en orden cronológico es una tarea más difícil de lo que parece, porque la línea de tiempo de MCU abarca más de 1,000 años y también tiene lugar en diferentes dimensiones. Son más de 50 horas de escenas para clasificar entre las 23 películas que se han lanzado hasta ahora. Pero el usuario de Twitter @Tonygoldmark aceptó el desafío y ha revelado en lo que ha estado trabajando durante las últimas semanas en una lista detallada compuesta de todas las escenas de las películas MCU en el orden en que ocurrieron.

Tony Goldmark ha recibido elogios de fans de Marvel en todo el mundo. Sin embargo, muchos le están pidiendo que haga una edición de video que muestre todas las escenas de Marvel en orden cronológico para no tener que cambiar entre las películas. La lista comienza con escenas de la franquicia de Thor, seguida de cerca por la introducción a la historia de Wakanda en ‘Black Panther‘. Luego, la lista continúa con ‘Capitán America: El soldado de invierno‘ seguido por la mayor parte de Captain America: El primer Vengador‘.

Now, a few caveats. Obviously, this only covers the 23 MCU movies so far. No ABC or Netflix TV shows, no shorts, no deleted scenes.

I only counted flashbacks when they could be easily isolated from their respective film’s “present.” pic.twitter.com/p1DBfdDXXU

— what if a sandwich could make YOU? (@tonygoldmark) May 27, 2020