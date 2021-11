Música

U2 anunció sus planes para conmemorar el 30 aniversario de “Achtung Baby”, su séptimo álbum lanzado el 18 de noviembre de 1991.

La edición especial -en formato vinilo “standard” o “deluxe colour”- estará disponible desde el 19 de noviembre y ya se encuentra habilitada la pre venta. Incluye 22 tracks que nunca antes habían estado disponibles digitalmente.

Además, el 3 de diciembre, la banda también lanzará una caja digital de 50 temas del icónico disco que incluirá remixes y lados B.

La lista completa a continuación:

Achtung Baby

1. Zoo Station

2. Even Better Than The Real Thing

3. One

4. Until The End Of The World

5. Who’s Gonna Ride Your Wild Horses

6. So Cruel

7. The Fly

8. Mysterious Ways

9. Tryin’ To Throw Your Arms Around The World

10. Ultra Violet (Light My Way)

11. Acrobat

12. Love Is Blindness

Uber Remixes

1. Night and Day (Steel String Remix)

2. Real Thing (Perfecto Mix)

3. Mysterious Ways (Solar Plexus Extended Club Mix)

4. Lemon (Perfecto Mix)

5. Can’t Help Falling in Love (Triple Peaks Remix)

6. Lady with the Spinning Head (Extended Dance remix)

7. Real Thing (V16 Exit Wound Remix)

8. Mysterious Ways (Ultimatum Mix)

9. The Lounge Fly Mix

10. Mysterious Ways (The Perfecto Remix)

11. One (Apollo 440 Remix)

Unter Remixes

1. Mysterious Ways (Tabla Motown Remix)

2. Mysterious Ways (Apollo 440 Magic Hour Remix)

3. Can’t Help Falling in Love (Mystery Train Dub)

4. One (Apollo 440 Ambient Mix)

5. Lemon (Momo’s Reprise)

6. Salomé (Zooromancer Remix)

7. Even Better Than The Real Thing (Trance Mix)

8. Numb (Gimme Some More Dignity Mix)

9. Mysterious Ways (Solar Plexus Magic Hour Remix)

10. Numb (The Soul Assassins Mix)

11. Even Better Than The Real Thing (Apollo 440 Stealth Sonic Remix)

B-Sides And Other Stuff

1. Lady With The Spinning Head (UV1)

2. Blow Your House Down

3. Salomé

4. Even Better Than The Real Thing (Single Version)

5. Satellite Of Love

6. Who’s Gonna Ride Your Wild Horses (Temple Bar Remix)

7. Heaven And Hell

8. Oh Berlin

9. Near The Island (Instrumental)

10. Down All The Days

11. Paint It Black

12. Fortunate Son

13. Alex Descends Into Hell For A Bottle Of Milk / Korova 1

14. Where Did It All Go Wrong?

15. Everybody Loves A Winner

16. Even Better Than The Real Thing (Fish Out Of Water Remix)

Hace treinta años, la banda le encargó a Thierry Noir (el primer artista en pintar en el Muro de Berlín) que pintara una serie de los icónicos coches Trabant, que aparecían en la carátula del álbum, así como en el Zoo TV Tour de 1991. Ahora junto a Noir crearon una instalación única en los legendarios Hansa Studios en Kreuzberg.

Matilde Moyano