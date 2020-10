En medio de un clima de conmoción por el caso Abigail, el gobernador reveló que mantuvo una reunión esta mañana con el ministro de Seguridad, pero no se habló de su renuncia.

El gobernador,Juan Luis Manzur, se refirió esta mañana al femicidio de Abigail Riquel y al posterior homicidio del principal sospechoso, José «Culón» Guaymás. En principio, el titular del Poder Ejecutivo (PE) manifestó que el ministro de Seguridad, Claudio Maley, continuará en el cargo. Además, el mandatario expresó que condena «todos los hechos de violencia», incluida la «justicia por mano propia».(El asesinato de Abigail) es un hecho deleznable; una criatura que, lo que sabemos hasta ahora, fue brutalmente asesinada. Esto, obviamente, nos da mucha conmoción y tristeza a todos los tucumanos. Condenar este hecho aberrante, abominable, el asesinato de una criatura, en las condiciones que sabemos por los medios. De todos modos, esto lo está investigando la Justicia», afirmó el mandatario, durante un recorrido por Alderetes para inaugurar una nueva sede de la Anses.También se expresó con relación al «asesinato del presunto homicida». «Nosotros condenamos todo lo que son los hechos de violencia; eso no es bueno para ninguna sociedad. Condenamos estos hechos de violencia, condenamos el hecho de la justicia por mano propia, y vamos a redoblar todos los esfuerzos desde el Gobierno de la Provincia para que hechos de estas características no vuelvan a ocurrir. Lo que nosotros siempre hemos pregonado y lo venimos haciendo hasta ahora, es que todos aquellos que cometan un delito, que a través de la Justicia, de la Policía de Tucumán, es agarrarlos y ponerlos a disposición de la Justicia, (todo) en un estado de derecho; y la Justicia es la que tiene que caerle con todo el peso de la ley a la gente que comete este tipo de hechos delictivos», sostuvo Manzur.

En cuanto a las versiones sobre una posible renuncia de Maley, dejó abierta la puerta, aunque por el momento lo descartó. «Hoy tuvimos una primera reunión con el ministro, el comandante Maley, y siempre todos los funcionarios tienen la posibilidad de dar un paso al costado. Pero en este caso no hablamos de eso», aseveró. En ese sentido, desestimó que el presidente del Concejo Deliberante de la Capital, Fernando Arturo Juri, vaya a hacerse de esa cartera, una versión que había circulado con fuerza en el ámbito político. «No, no, él (Juri) está ocupando un cargo elegido por los vecinos de San Miguel de Tucumán y está haciendo las tareas que le encomendaron los vecinos», añadió. Otras frases del gobernador «Condenamos los hechos de violencia, ojalá que esto nunca vuelva a ocurrir». «Las instituciones y los tres poderes del Estado vamos a seguir adelante, trabajando todos los días; condenamos la violencia, lo que muchas veces se habla, la justicia por mano propia, no está bien, no está bien».

– «Hay que seguir trabajando, incorporando más recursos humanos, más tecnología, estamos anunciando otra inversión importante, y la Policía es una herramienta del Poder Judicial». «Todos los días hay que hacer más y hay que redoblar los esfuerzos, mirando hacia adelante». La Policía actuó siguiendo las instrucciones de la Justicia .

