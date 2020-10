Tras la denuncia por violencia, la ex novia de Villa lo perdonó: "Sugirió que juegue en Boca"

15 octubre, 2020 1:11

Así lo aseguró su abogado, Fernando Burlando. Hace unos meses Daniela Cortés había denunciado a Sebastián Villa por violencia de género.

En el mes de abril Daniela Cortés, la ex novia de Sebastián Villa, lo denunció por violencia de género. Para respaldar esto presentó una serie de pruebas, que incluían mensajes de WhatsApp y audios que comprometerían al jugador de Boca.

El delantero Xeneize, por su parte, se defendió aportando una conversación que tuvo por WhatsApp con Cynthia, su ex cuñada. Allí se lee el siguiente mensaje en el que afirma que Daniela fue la que le pegó a él: “Dígale que me entregue mi pasaporte. Tengo el cachete hinchado del puño que me pegó. Los dos sabemos que ella me sacó el pasaporte del bolso. Daniela es una mujer calculadora, rápida e inteligente”.

En este contexto, Boca decidió dejar a un lado al jugador y esperar a que la Justicia investigue la veracidad de la denuncia. Sin embargo muchos quedaron sorprendidos al ver al colombiano jugando en el amistoso que el club de la Ribera tuvo este miércoles frente a Arsenal.

Unas horas más tarde, quien salio a hablar fue Fernando Burlando, abogado de Daniela, que aseguró que su clienta perdonó al delantero y que incluso desea volver a verlo jugar en Boca.

“Daniela Cortés lo perdonó y quiere que juegue” aseguró el letrado en diálogo con TyC Sports. A la vez que calificó de “ejemplar” la decisión tomada por el club.

Por otra parte, Jorge Amor Ameal, presidente de Boca, se refirió a la situación de Villa y explicó por qué participó del amistoso contra Arsenal: “Tenemos un convenio colectivo de trabajo en el que el jugador está obligado a trabajar. Ni bien la justicia tome una determinación tomaremos una decisión”.

