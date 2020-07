HBO ha lanzado el teaser tráiler oficial de ‘We are who we are‘, una de sus grandes apuestas televisivas para este próximo otoño. Y lo es por tener como máximo responsable a Luca Guadagnino, el director de la aclamadísima ‘Call me by your name‘ y el remake de ‘Suspiria‘.

Ambientada en una base militar estadounidense en Véneto, Italia, el cineasta escribe y dirige una historia que sigue a dos jóvenes que viven en dicha base mientras se explora la amistad, el primer amor, la identidad y la angustia y euforia propia de los años de la pubertad.

Jack Dylan Grazer encabeza el reparto como Fraser, un joven tímido de catorce años recién llegado desde Nueva Yotk con sus madres Sarah (Chloë Sevigny) y Maggie (Alice Braga). Por otro lado Jordan Kristine Seamón es Caitlin, una chica que ya lleva tiempo en la base y se ha convertido en el eje central del grupo de amigos.

En el reparto nos encontraremos con Spence Moore II, Kid Cudi, Faith Alabi, Francesca Scorsese, Ben Taylor, Corey Knight, Tom Mercier y Sebastiano Pigazzi. Luca Guadagnino ejerce como showrunner, director, guionista y productor ejecutivo

La serie, que se estrenará el 14 de septiembre (al día siguiente en España) es una coproducción entre HBO y Sky, que siguen mostrándose como su socia más importante a la hora de desarrollar estas ficciones euroamericanas (ahí tenemos a ‘Chernobyl‘ o ‘Catalina la grande‘, por ejemplo).