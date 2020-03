Con una carrera de lo más variada, Vivieno Caldinelli debuta en el largometraje con una comedia con un título completo a la altura de sus circunstancias: ‘Seven Stages to Achieve Eternal Bliss by Passing Through the Gateway Chosen by the Holy Storsh’. El reparto, por cierto, es espectacular e incluye al flamante ganador del Óscar Taika Waititi.

Vuelve la comedia casposa

Durante los últimos años hemos visto una serie de títulos supuestamente cómicos que no están diseñados para todos los paladares. ‘The Greasy Stranger’, de Jim Hosking, puede ser el mejor ejemplo de este tipo de comedia que se mueve entre el posthumor y la caspa trash. ‘Kuso’, de Flying Lotus, o (en menor medida) todos los trabajos de Eduardo Casanova parecen adherirse a esa corriente grasienta que rezuma mal gusto y provocación.

La película de Caldinelli, como sucede en la segunda película de Hosking, cuenta con un reparto de altura. Kate Micucci, Sam Huntington, Dan Harmon o Taika Waititi entre otros, participan en esta alocada trama de asesinatos y cultos bizarros.

Y es que nos encontramos con una comedia nada convencional sobre una pareja que se arriesga a vivir en un piso con un alquiler increíblemente bajo, sin saber que el anterior inquilino era el líder de una secta. Para hacer las cosas más extrañas, una cadena interminable de seguidores entra habitualmente en su casa para sacrificarse de manera ceremonial. Desde luego, la idea es buenísima.

Los aficionados a la comedia más oscura estamos atentos a una película que llegará a los cines de Estados Unidos el 6 de marzo, antes de pasar un par de semanas más tarde al VOD y formatos físicos. A ver si los festivales primaverales se animan.