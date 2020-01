Seguro que ni siquiera Masamune Shirow, creador de ‘Ghost in the Shell’, esperaba que su manga iba a seguir generando nuevas adaptaciones en 2020 cuando lo creó hace ya más de 30 años. La nueva en llegar será la serie ‘Ghost in the Shell: SAC_2045’ que ahora presenta su tráiler.

La serie de Netflix nos transportará al año 2045 con el capitalismo global ya colapsado. Allí seguiremos a la Sección 9, una unidad de élite japonesa que empieza una serie de operaciones cibernéticas clandestinas. Lo que no esperaban era la repentina aparición de un “post-humano”, un ser de inteligencia y capacidades físicas increíbles.

Kenji Kamiyama y Shinji Aramaki se han encargado de dirigir una actualización de la historia que tiene en la animación en tres dimensiones uno de sus principales rasgos distintivos. En su versión original, Atsushi Nakanaka presta su voz a Motoko Kusanagi, Akio Takatsuka a Bato y Hirota Takaji a Togusa.

Cartel y fecha de estreno

La primera temporada de ‘Ghost in the Shell: SAC_2045’ estará dividida en 12 episodios -los mismos que la segunda, ya confirmada por Netflix- y su estreno está previsto para este mes de abril. Por el momento se desconoce el día exacto, pero lo que sí tenemos es un cartel de la serie que podéis ver a continuación: