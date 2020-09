La llegada de ‘Mulan’ al catálogo de Disney+ ha abierto el debate sobre el precio elegido por la compañía para poder verlo. Es imposible saber si te va a merecer o no la pena pagar 21,99 euros hasta que la hayas visto, pero en Espinof queremos que os hagáis mejor una idea de lo que os espera al ordenar de peor a mejor todos los remakes en acción real que Disney ha hecho de sus clásicos animados.

Antes de entrar en materia, me gustaría aclarar que he dejado fuera las secuelas y también ‘Christopher Robin’ por no encajar como remake de ninguna cinta animada incluso siendo muy generoso definiendo lo que entiendo como remake. Si tenéis curiosidad, en la lista iría justo después de ‘Mulan’. Sin más que añadir, os dejo con ellas:

‘Maléfica’ (‘Maleficent’, 2014)

No cuesta para nada entender que Disney quisiera aprovecharse de la enorme popularidad de la villana de ‘La bella durmiente’ para centrar la historia en ella. Lo que es más difícil de aceptar es la horrible reinvención al a la que someten la historia, especialmente durante su indigno tramo final. Un despropósito que al menos gozó de una secuela mucho más digna.

Crítica en Espinof

‘Alicia en el país de las maravilla’ (‘Alice in Wonderland’, 2010)

No fue el primer intento de Disney de exprimir su catálogo animado con versiones en imagen real, pero tengo claro que la cinta de Tim Burton es la principal responsable de este boom. Bueno, más bien el enorme éxito de una película que potencia sobremanera el lado más visual -lo cual no quiere decir que hay alguna decisión bastante cuestionable por ese lado-, descuidando hasta tal punto lo demás que acaba resultando una cinta vacía y sin alma.

Crítica en Espinof

‘El rey león’ (‘The Lion King’, 2019)

El remake más taquillero de todos, pero no puedo evitar que muchos la vieron más por curiosidad de ver lo que habían hecho con el que quizá sea el clásico animado más popular de Disney que por otra cosa. También es un ejemplo perfecto de que la literalidad no es necesariamente bueno, ya que era tan esclava del original que resultaba un espectáculo hueco y sin emoción.

Crítica en Espinof

‘La bella y la bestia’ (‘Beauty and the Beast’, 2017)

Otro caso similar al de ‘El rey león’, ya que la película tiene tanto miedo de tener una voz propia que lo que nos queda es una reproducción más o menos conseguida que no molesta pero que por el camino pierde toda la magia de la cinta animada de 1991.

Crítica en Espinof

‘La dama y el vagabundo’ (‘Lady and the Tramp’, 2019)

Una actualización que arriesga lo mínimo y no molesta cuyo mayor reclamo son sus simpáticos perretes protagonistas que ayudan a que no se convierta en un fiesta digital tan vistosa como vulgar. Tampoco aporta nada que justifique su existencia, pero al menos se puede ver con cierto agrado para olvidarse rápidamente de ella.

Crítica en Espinof

‘101 dálmatas, más vivos que nunca’ (‘101 Dalmatians’, 1996)

Un remake que vive y muere en la carismática presencia de Glenn Close como Cruella de Vil, una de las villanas más antológicas del estudio. Más allá de eso hay poco que rascar en esta discreta producción noventera orientada a toda la familia.

‘El libro de la selva’ (‘The Jungle Book’, 1994)

En este caso sería más acertado hablar de una nueva adaptación del original literario que de un remake en acción real, pero es un buen ejemplo de que se puede volver al universo de las películas animadas sin estar sometido a ellas. Nunca ha sido una cinta que me haya entusiasmado -ni siquiera en un revisionado ex profeso para hacer esta lista-, pero hay que reconocerle que tiene cierto encanto y un reparto de lo más llamativo -ojo por ejemplo a una jovencísima Lena Headey-.

‘Aladdin’ (2019)

La cinta de Guy Ritchie también bebe mucho de la cinta animada, pero al menos no tiene miedo a introducir a algún cambio, en especial en lo referente a los personajes del Genio y Yasmine. Además, se nota la entrega de Will Smith, pero se queda a años luz de Robin Williams. Además, la mayoría de adiciones no tienden a funcionar demasiado bien, pero al menos es algo más que una simple réplica.

Crítica en Espinof

‘Mulan’ (2020)

La película que a día de hoy marca para mí el corte entre las puestas al día que merecen más o menos la pena y aquellas con las que no perderíamos gran cosa de no haber existido. Aquí Niki Caro altera la propia concepción de su personaje para que el hecho de convertirse en una heroína forme parte de su destino. Solvente en líneas generales, no consigue ser emocionante o espectacular, pero sí que cumple como pasatiempo familiar.

‘Dumbo’ (2019)

La cinta de Tim Burton tiene el dudoso honor de ser la gran decepción en taquilla de esta ola de remakes de Disney y la crítica tampoco la trató demasiado bien. Por mi parte, aprecio el hecho de que introduce cambios que tienen sentido para expandir la historia y que mantiene un interés constante con ocasionales momentos en los que roza esa ansiada magia característica de Disney.

Crítica en Espinof

‘Cenicienta’ (‘Cinderella’, 2015)

Las cosas empiezan a ponerse realmente interesantes, ya que Kennet Branagh sabe captar la inocencia del material original sin caer en lo empalagoso para ofrecer un remake muy en la línea de la cinta original pero que logra incluso ampliar la magia y el encanto de la misma. De hecho, es el único de todos los remakes que prefiero a la producción animada de la que parte. También ayuda que nunca fue un título que me gustase especialmente.

Crítica en Espinof

‘El libro de la selva’ (‘The Jungle Book’, 2016)

Empezaré por lo malo, y es que, al igual que muchos otros, adolece de cierta falta de personalidad por su notable respeto al material de base, pero lo que la eleva por encima del resto es su capacidad para ofrecer un espectáculo visual de primera sin resultar artificioso por mucho que lo sea. Además, su reparto de voces está muy bien escogido y el joven Neel Sethi resulta todo un acierto como Mogwli, el personaje a través del cual el espectador se sumerge en todo lo que propone aquí Jon Favreau.

Crítica en Espinof