‘The Witcher’ se convirtió de forma instantánea en una de las series de mayor éxito de Netflix cuando la primera temporada llegó a la plataforma el pasado 20 de diciembre. Ya estaba renovada de antemano, por lo que lo único que tenían los fans era esperar a que tuviesen lista la segunda tanda de episodios lo antes posible.

El impacto por el coronavirus

Por desgracia, ‘The Witcher’ no se ha librado del parón ocasionado por la crisis del coronavirus, pero Lauren Schmidt Hissrich, showrunner de la serie, ha aprovechado una entrevista concedida a The Wrap para hablar sobre el estado de la segunda temporada. Mucho me temo por sus palabras que todo apunta a que todavía tendremos que esperar bastante para verla:

Estábamos rodando en Reino Unido y llevábamos seis semanas de grabaciones cuando tuvimos que parar. Estábamos literalmente en media de una gran secuencia que habíamos estado preparando durante meses (…) Ahora estamos haciendo todo tipo de planes y acomodaciones, esperando a que varios gobiernos planteen sus recomendaciones. Y con comisiones de cine y Netflix. Y eso va a impactar a la historia, tiene que hacerlo.

Lo que está por venir

Además, Hissrich también comentó algunos detalles de lo que está por venir, señalando que “una de mis adiciones favoritas de la segunda temporada son los nuevos brujos“, ya que le permite explorar las raíces de Geralt. Eso sí, tiene muy claro cuál va a ser el eje de estos nuevos episodios de ‘The Witcher’:

Lo que creo que es divertido sobre Geralt y Ciri es que son la familia más inesperada que te puedas imaginar. Tienes a un brujo cuyo único trabajo es matar cosas por dinero y tienes a una niña pequeña que está intentando escapar de su paso. Es un poco… ¿cómo unes eso? Para mí una de las cosas más divertidas que exploramos en la segunda temporada es cómo cambian y se acercan al otro. Viniendo de la primera, sabes bien a quién es Ciri y también quién es Geralt. Y ahora los metemos juntos en una batidora y vemos qué sucede cuando dos personajes que son completamente diferente se ven obligadas a estar juntas por las circunstancias. Y creo que es muy divertido. No siempre es bonito. Van a discutir y a pelearse. Serán dos extraños uniendo sus caminos por primera vez a los que dicen “No, vais a estar juntos para siempre”. Creo que su crecimiento juntos para convertirse en padre e hija es una de mis partes favoritas de la serie.

Hissrich también ha aclarado que han estado trabajando muy duro durante las últimas semanas en los guiones para acomodar todo a la nueva realidad de la serie, sin que ello suponga alterar el viaje emocional de los personajes. Espero que no tardemos mucho en ver el resultado.