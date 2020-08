Es una de las series más esperadas de 2020 y mira que se está haciendo de rogar… Pero ya queda menos. CBS All Access ha anunciado que estrenará ‘The Stand‘ el 17 de diciembre. Todavía no hay casa ni fecha de lanzamiento en España.

Coescrita y dirigida por Josh Boone, con ‘Los nuevos mutantes’ a punto de llegar, esta miniserie de nueve episodios adapta uno de los libros más célebres de Stephen King, ‘Apocalipsis’, que ya fue adaptado a mediados de los años noventa.

La historia presenta un mundo diezmado por una plaga y metido en medio de una cataclísmica lucha entre el bien y el mal. El destino de la humanidad descansa en los hombros de Madre Abagail y un puñado de supervivientes cuyas peores pesadillas están encarnadas por un hombre misterioso, Randall Flagg, el Hombre de negro.

Ojo al reparto de la serie, puesto que tenemos a Whoopi Goldberg, Alexander Skarsgård, James Marsden, Odessa Young, Jovan Adepo, Amber Heard, Owen Teague, Henry Zaga, Brad William Henke, Greg Kinnear, Irene Bedard and Nat Wolff. Greg Kinnear, Heather Graham, Eion Bailey y Katherine McNamara.

En recientes declaraciones Boone, que coescribe junto a Ben Cavell, afirmó que sus máximos referentes para desarrollar la serie son Steven Spielberg y Oliver Stone en sus respectivos mejores momentos. Por otro lado, Stephen King, entusiasta con la adaptación, ha escrito un nuevo final para la historia. Pinta bien.