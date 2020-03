Los fans de la comedia nerd como ‘Big Bang Theory‘) están de enhorabuena: ‘The Kids in the Hall‘ regresará pronto a la televisión. Amazon ha anunciado que el programa de sketches de comedia canadiense que se emitió originalmente entre 1989 y 1995, regresará a la plataforma prime con ocho episodios completamente nuevos.

30 años después

Todos los miembros originales de la compañía, Dave Foley, Kevin McDonald, Bruce McCulloch, Mark McKinney y Scott Thompson, están dentro del barco para regresar en el nuevo lote de episodios, y Lorne Michaels se une como productor ejecutivo.

“Incluso después de 30 años, The Kids in the Hall ha conservado su brillantez y originalidad. Estamos felices de traer de vuelta a todos los “chicos” originales para la nueva serie “

James Farrell, de Amazon Studios, agregó:

“Hemos estado invirtiendo en Canadá durante varios años y estamos entusiasmados de aumentar ese impulso al hacer de ‘The Kids in the Hall’ la primera serie original canadiense de Amazon”. Si bien el show terminó en 1995, los chicos se han reunido muchas veces a lo largo de los años, desde su película de 1996 ‘Brain Candy‘ hasta la miniserie ‘Death Comes to Town‘ y varias giras de reunión.

‘The Kids in the Hall‘ fueron el tema del libro de Paul Myers de 2018, ‘One Dumb Guy‘ y se ha hablado de una posible serie de reunión durante años, y McDonald dijo en una entrevista de 2017 que: