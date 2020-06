El caso de ‘The Head’ resulta de lo más curioso, ya que además de ser la primera serie creada por los hermanos Pastor, responsables de la reciente película ‘Hogar’, es también una ambiciosa coproducción internacional en la que participan HBO Asia, Hulu Japón y la española The Mediapro Studio, que además a España nos llega de la mano de Orange Tv este viernes 12 de junio.

La serie mantendrá un ritmo de emisión semanal, por lo que los espectadores tendrán que esperar para poder ver cómo se resuelve el misterio que acontece en Polaris VI, una estación científica internacional situada en la Antártida en la que se encuentran multitud de cadáveres y una única superviviente. Estamos ante una serie claramente influenciada por Agatha Christie, pero ya ha tenido la oportunidad de ver sus dos primeros episodios y el cóctel propuesto por los Pastor no termina de funcionar.

La apuesta de ‘The Head’

En un primer vistazo superficial a la serie uno podría esperar que ‘The Head’ fuese más en la línea de ‘La Cosa’, y es cierto que la propia serie ha ce un homenaje especialmente obvio a la obra maestra dirigida por John Carpenter, pero no de la forma que podríamos esperar. No tarda en quedar claro que el eje va a ser qué ha sucedido al grupo de trabajadores en esos meses de oscuridad en los que han quedado completamente aislados.

Eso sí, en lugar de optar por un desarrollo lineal de la historia, ‘The Head’ se apunta a la tendencia de estructurar la serie en dos líneas temporales diferentes. Por un lado, los que se encuentran un percal terrible al llegar a la estación científica, y por el otro vamos al pasado para ir viendo cómo se va deteriorando la relación, especialmente tras la aparición del primer cadáver, siendo ahí donde tenemos el origen para el título de la serie.

Con ese punto de partida uno esperaría una película que potencie el suspense por encima de todo, aprovechando para ello el hecho de que los protagonistas están en un espacio cerrado la mayoría del tiempo para potenciar una atmósfera opresiva a través de la puesta en escena. Obviamente, algo de eso hay en ‘The Head’, pero los Pastor han optado por darle un enfoque más diverso en el que incluso hay espacio para pequeñas desviaciones cómicas y no tengo muy claro que haya sido un acierto.

Al principio eso tiene sentido para ir conociendo poco a poco a todos los integrantes del equipo, pero poco a poco va restando intensidad al relato, desde la fragmentación temporal hasta las decisiones de ir saltando de unos personajes a otros. Hay situaciones en las que parece que al fin la serie va a despegar, atraparnos y no volver a soltarnos hasta el final, pero esto se diluye cuando el foco de interés dramático fluctúa.

Es como si la serie quisiera al mismo tiempo absorber muchas cosas diferentes, quizá como consecuencia de la propia idiosincrasia de sus protagonistas, donde hay espacio para varios idiomas -entre ellos el español- y personajes de multitud de nacionalidades. Lo que creo es que no está bien calibrada la importancia que se da a cada uno de ellos y eso desdibuja el conjunto.

No termina de centrarse

Viéndola me acordé por ejemplo de ‘Into the Night’, la serie belga de Netflix en la que los pasajeros de un avión tienen que seguir viajando eludiendo la luz de sol si no quieren morir. Ahí el eje dramático estaba muy claro y aún así cada capítulo tenía un poco de tiempo para ilustrar a sus personajes sin por ello rebajar la tensión. Todo claro y, con sus errores, yendo hacia delante sin parar.

Ojalá hubiese pasado algo parecido en ‘The Head’, incluso teniendo en cuenta que los flashbacks tienen una importancia capital. Quizá eso cambie a partir del tercer episodio, pero se supone que es una historia cerrada de seis capítulos, por lo que estar poco atinado en un tercio del conjunto resulta especialmente imperdonable. Además, eso también perjudica a los personajes, presentados con cierta soltura en los primeros minutos pero que luego se quedan un poco en tierra de nadie. Es una lástima ver por ejemplo que la presencia de Álvaro Morte resulta un tanto anecdótica más allá de ser un personaje radicalmente diferente a su Profesor de ‘La casa de papel’.

Más allá de eso, el trabajo de ambientación es más que notable, tanto el interior de la estación como cuando aparece el exterior. Para esto último se utilizaron escenarios islandeses y la verdad es que al mismo tiempo dota a la serie de belleza visual y de esa sensación de aislamiento para reforzar las penurias que puedan estar pasando en el interior. Tampoco me olvido del solvente trabajo de puesta en escena de Jorge Dorado, aunque en parte sea vea limitado por un guion del que surgen la mayoría de los problemas de ‘The Head’.

En resumidas cuentas

‘The Head’ es una serie con ingredientes interesantes que en algunas escenas deja ver que podría ser mucho mejor de lo que acaba siendo en estos dos primeros episodios. Al final resulta un tanto dispersa a la hora de plantearlo todo como un whodunit al estilo de Agatha Christie que cabalga entre el terror y el thriller psicológico, y esa gelidez ambiental se extiende un poco por la serie, limitando así su recorrido.

Puedes ver ‘The Head’ en Orange Tv.