Hace ya más de un año que ‘The Big Bang Theory’ llegó a su final con un episodio que, en líneas generales, dejó muy satisfechos a los fans de la serie. Uno de los únicos apuntes que generó cierta división fue el hecho de que Raj fuese el único del grupo de protagonistas que se quedó sin pareja y ahora Kunal Nayyar ha querido dar su opinión al respecto.

Nayyar está actualmente promocionando su participación en la segunda temporada de ‘Criminal: UK’, pero el actor no ha tenido problemas en comentar el final de la serie que le lanzó a la fama. Esto fue lo que comentó al respecto en una entrevista concedida a Metro UK:

Encuentro muy enternecedor que el personaje que realmente cree en el amor verdadero tanto fuera el único que, al final, no lo encontraba. ¡Es hermoso! No tiene que ser predecible, eso es lo que adoraba de la serie, no tiene que ser de cierta manera.