Christopher Nolan es uno de los directores más taquilleros del cine comercial Estadounidense y su nueva película, ‘Tenet‘, no es un excepción en su historia de éxitos. Un film que se enfoca principalmente en hacer plieges de tiempo, tal y cómo su ‘Origen‘ (Inception, 2010) lo hacía con el espacio dentro de los sueños y mezclándolo con los films de espías tradicionales.

‘Tenet‘ sigue la tradición de algunas películas que implementan los mecanismos de la ciencia ficción temporal para construir una trama de complejidad temática y mantener a los espectadores cuestionando sus suposiciones sobre la causalidad. Estas son algunas películas que o bien usaron el tiempo de una forma igualmente creativa, mezclaron la acción con la ciencia ficción o tan solo inspiraron o preceden al film de Christopher Nolan.

Final feliz (Stastny konec, 1967)

El cine de Checoslovaquia tiene muchas joyas a descubrir, y quizá el estreno de ‘Tenet‘ ayude a visibilizar joyas como esta, una película que sigue llamando la atención por su innovador sistema narrativo. De una forma parecida a ‘Irreversible‘ (2002), pero de forma más radical y experimental, todo el film está rodado al revés, comenzando por el macabro final y terminando con el ingenuo principio, incluso los diálogos, como algunos momentos de ‘Tenet’, están pronunciados a la inversa. Quizá más parecida a ‘Memento‘ (2000), parece clara su influencia en Nolan.

Nunca digas nunca jamás (Never Say Never Again, 1983)

Se ha hablado mucho de que ‘Tenet’ es como un film Bond de ciencia ficción (Como si la saga 007 no hubiera entrado en esas parcelas varias veces) y no falta razón cuando miramos atrás para encontrar muchos puntos en común en algunas historias canónicas del espía británico como ‘Operación Trueno‘, adaptada por segunda vez en esta rareza de la filmografía del agente, con criminales con yates y mujeres rubias subyugadas por él, que tienen un plan de lanzar bombas nucleares. Si Sator era Ruso, aquí el villano es Polaco, pero no se diferencian mucho en su sadismo de etiqueta.

‘Las alucinantes aventuras de Billy Ted’ ( Bill & Ted’s Excellent Adventure, 1989)

Una comedia juvenil de culto que ahora concluye su trilogía, además de contar con un joven y risueño Keanu Reeves, proponía un juego de viajes en el tiempo que iba un pelo más allá de lo propuesto por la seminal ‘Regreso al futuro‘ (Back to the Future, 1985). En principio tan solo viajan al pasado a conocer a personalidades, pero además de romper la regla se la paradoja al hacer que lo protagonsitas se encontraran consigo mismo, con solo una frase posterior solucionaban una clave de muchas complicadísimas películas de viajes en el tiempo, específicamente una que usa mucho ‘Tenet’. El efecto desde el futuro en el pasado por el aviso al futuro desde el pasado.

‘Minority Report’ (2002)

‘Tenet ‘ podría ser uno de los blockbusters de acción basados en algún relato de Philip K. Dick que explotaron a principios de siglo y no es ninguna sorpresa que se parezca en concepto a este renacer creativo de Spielberg, en el que los eventos presentes impactan en un futuro siempre cambiante, un futuro en el que una unidad policial especial tiene la tarea de arrestar a los asesinos antes de que se cometan los crímenes, Tom Cruise se veía a sí mismo cometiendo un asesinato y su investigación lo lleva a un oscuro agujero de conejo que cuestiona todo lo que John cree sobre su trabajo.

Disponible en: Netflix

‘Primer’ (2004)

Si ‘Tenet’ es Christopher Nolan con un presupuesto masivo y toda la libertad para hacer que un film de viajes en el tiempo lo más épico y lleno de acción posible. ‘Primer’ es lo que sucede cuando Shane Carruth hace todo lo contrario. Con 7.000 dólares y protagonizada por Carruth y sus amigos o familiares, esta se desarrolla en habitaciones pequeñas pero que se extienden infinitamente a través de la mente, donde la escala es la imaginación. Lo curioso es que ambos films comparten una estructura muy similar con un nudo que cambia todo.

Disponible en: filmin

‘Déjà Vu’ (2006)

La conexión entre este eficiente thriller de Tony Scott y ‘Tenet’ va más allá de que estén protagonizadas, una por Denzel Washington, otra por su hijo, John David Wahington, y que ambos tengan un carisma difícil de replicar. En ambos films se mezclan los viajes en el tiempo, la acción y el terrorismo, llenas de giros y constantes cambios cronológicos del guión, las dos definen un blockbuster palomitero de ciencia-ficción con cierta clase de que Nolan es heredero. Las críticas sobre esta fueron sorprendentemente agrias, porque la acusaban de frivolizar con el 11-S, peor es un notable entretenimiento.

Disponible Alquiler: Rakuten Tv

‘Next’ (2007)

La ola de adaptaciones de Philip K Dick a rebufo del éxito de ‘Minority Report’ tuvo una progenie decente, como ‘Paycheck‘ (2003) de John Woo y con Ben Affleck. Pese a que ‘Next’ es inferior a aquella, resulta sorprendente por cómo se asemeja al desarrollo interno de ‘Tenet’ gracias a una premisa sencilla en la que Nicolas Cage posee la capacidad de saber lo que va a ocurrir unos minutos antes de que suceda, por lo que los buenos quieren usar su talento para impedir un ataque terrorista en Los Ángeles. Sí, es como una variación serie B de ‘Déjà Vu‘ que, además de marcar el punto de partida de los antipeinados de Cage, es la más parecida a la de Nolan por la corta capacidad de anticipación en este caso.

Disponible en: Movistar+

‘Código fuente’ (Source Code, 2011)

Jake Gyllenhaal y Vera Farmiga se unieron al director de ciencia ficción Duncan Jones en otro thriller de viajes en el tiempo en el que un hombre intenta detener un ataque terrorista (y anticipar el siguiente) reviviendo tan solo los ocho minutos previos a la explosión del en el que viaja. No solo tiene este factor de limitación mínima del viaje temporal sino que, como el preotagonista de ‘Tenet’, es una especie de un conejillo de indias para un programa gubernamental experimental.

Disponible en alquiler: Google play

‘One cut of the dead’ (Kamera o tomeru na!, 2007)

¿Qué tiene que ver una película japonesa de zombies con ‘Tenet‘? Nada, aparentemente. Más si es más bien una parodia sobre cómo se hace una pequeña película que no puede estar más alejada de una superproducción como la de Nolan. Sin embargo, el proceso de visionado de ambas películas genera una sensación en el espectador similar. Hay un inicio confuso, un nudo de exposición dura y un tercer acto que se mira con otros ojos con todo lo que se ha aprendido, decodificando el resto de la película con una óptica completamente diferente, tras dar un bofetón al espectador que mira todo lo que ha pasado desde una perspectiva invertida.

Disponible en: Movistar+

‘Viudas’ (Widows, 2018)

El director Steve McQueen firmó este infravalorado thriller policiaco, trepidante y lleno de ideas de impacto en relación de género y raza. El reparto era tremendo, con Viola Davis, Michelle Rodríguez, Cynthia Erivo, Colin Farrell, Brian Tyree Henry y Daniel Kaluuya, pero para los que creen que lo mejor de ‘Tenet‘ no son las explosiones invertidas sino la actriz Elizabeth Debicki, aquí pueden comprobar cómo robó la película a todos sus compañeros de reparto. Debicki muestra el paso de una mujer maltratada, de supuestamente débil a confiada e inteligente en el transcurso de la película sin olvidar nunca el dolor del personaje. Un descubrimiento.

Disponible en: movistar+

El lado siniestro de la luna (In the Shadow of the Moon, 2019)

Una pequeña película de Netflix protagonizada por Boyd Holbrook como un oficial de policía obsesionado por localizar a un asesino que en realidad (spoilers) tan solo es un viajero en el tiempo con misión de evitar que un grupo de terroristas supremacistas blancos inicien una nueva guerra civil, lo cual implica de nuevo lazos filiales y implicaciones gubernamentales en lo que a priori parece una trama más mundana.

Disponible en: Netflix