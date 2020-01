Llevamos demasiado tiempo conviviendo con él para no saber que cuando Quentin Tarantino le da por hablar, es muy probable que suba el pan. Su última intervención pública ha sido en el podcast ‘Rewatchables’, donde el director de ‘Érase una vez en… Hollywood’ ha aprovechado para arrojar algo de luz sobre su lista con lo mejor de la década de los 2010 y lanzar un par de dardos envenenados a James Gray.

Para comenzar, Tarantino explicó los motivos por los que la fantástica ‘Dunkerque’ de Christopher Nolan escaló posiciones del número 7 al número 2 en su Top 10 particular después de su tercer visionado.

“Tuve una experiencia interesante con ella las dos primeras veces. La primera vez que la vi, no sabía en qué estaba pensando. Tan sólo me centré en todo el espectáculo. No podía lidiar con nada más que no fuese su espectáculo. me gustó la película, pero el espectáculo casi me insensiblizó frente a la experiencia. No creo que sintiese nada emocional. Estaba sobrecogido, pero no sabía por qué… No fue hasta la tercera vez que pude ver a través del espectáculo, a la gente sobre la que gira la historia. Al final pude ver a un poco a través de los árboles.”