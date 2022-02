UNA MUJER POLICÍA PIDE AYUDA DESESPERADA

Ya existe una sentencia del Juzgado de Familia Nº1, pero el individuo la incumple. Lo denunció cuatro veces sin solución.

Desde hace dos años su expareja no le permite ver a su hijo, hoy tiene 8 años. La mujer es policía y decidió concurrir a los medios ante la falta de respuestas. El Juzgado de Familia Nº1 ya dictó sentencia en el caso, en donde estipula que el niño debe estar con su madre y se establece cómo será el régimen con su padre. El hombre incumple la medida y si bien se radicaron denuncias no hubo solución hasta el momento. “Solo quiero ver a mi hijo, que se respete su derecho y el mío como mamá. Ya no sé que más hacer”, las palabras de la mujer, a quien identificaremos como “L”.

“L” contó que tras separarse del padre de su hijo, cuando el pequeño tenía alrededor de 3 años, las cosas entre ambos estaban bien. El niño veía a su papá, pero vivía con ella. Posteriormente, “L” inició otra relación y el pequeño pasó más tiempo con su padre, pero seguía viviendo con ella.

En 2020 “L” fue traslada a Saujil, Pomán, en donde además viven sus padres. Ella realizó los trámites para que el niño ingresara a la escuela en aquella localidad, pero el padre se rehusó. No permitió que lo llevara. Llegó la pandemia y mantuvo con él al niño.

Por disposición de su trabajo, “L” debió marcharse igual, pero cuando regresaba cada siete días intentó ver a su hijo y siempre fue una odisea.

No podía ni siquiera hablarlo por teléfono, iba a verlo a la casa, pero había pedido a sus colegas de la comisaría de la jurisdicción que la acompañarán para no tener problemas. “Siempre me atendían con excusas, que estaba dormido, que no estaba”, señaló “L”. Realizó al menos cinco denuncias por impedimento de contacto, ninguna tuvo efecto.

En tanto, en marzo del 2021 salió la sentencia del Juzgado de Familia Nº1 en la que se señala que la tenencia será compartida con la modalidad indistinto y residiendo de manera principal el menor en el domicilio de la madre. Que las partes acuerdan un amplio régimen de comunicación a favor del padre respecto a su hijo y él será quien retire y reintegre al menor del domicilio de su madre.

Esta sentencia no fue ni es cumplida por el individuo, quien tras los intentos fallidos de “L” de poder retirar a su hijo de la casa del padre este realizó exposiciones en su contra tildándola de “violenta”. El hombre señala que el niño no quiere ver a su madre porque es violenta. No existe en la justicia nada que la sindique. Si hay una sentencia con elementos de pruebas que indica con quien debe vivir el menor. No se cumple.

“Ya llevo 2 años escuchando que mi hijo no está, que está durmiendo que no me quiere ver. Necesito ayuda, que permitan que nos veamos. Quiero ver a mi hijo. Hay documentación que me respalda y estoy dispuesta a más pericias si así lo determinan. Solo ruego que permitan ver a mi hijo”, suplico “L”.