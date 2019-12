Denle las vueltas que quieran, pero una película de ‘Star Wars‘ necesita a los Señores Oscuros Sith para funcionar. Un mal enigmático que amenaza la galaxia desde que comenzó la saga hace más de cuatro décadas que en ‘El ascenso de Skywalker‘ muestran su cara más oscura, con un tratamiento cercano al cine de terror que le da una dimensión casi inédita en la saga.

Y, aunque en ‘El ascenso de Skywalker‘ termina su reinado (por ahora), durante una de las escenas clave de la película se revela la verdad detrás de una parte de la doctrina Sith que nunca estuvo demasiado explicada, la llamada “Regla de los dos“. Pero antes de entrar en ese momento, pongamos en situación sobre los Sith, cuyo nombre nunca se pronunció en la trilogía original de las películas de Star Wars.

¿Por qué una vuelta al emperador?

Muchos fans de ‘Star Wars‘ están de luto por no poder aceptar que Rey es nieta de Palpatine. El hecho de que este siempre se relacionara con la muerte y que llegar a insinuar que creó a Anakin modificando los midiclorianos se ha tomado como una afrenta a lógica del personaje que tendría ciertas inconsistencias con el personaje, tal y cómo se presenta en las precuelas. Pero con un par de vueltas, es sencillo imaginar a Palpatine, (a parte de poder haber tenido hijos secretos, o no. antes de aprender la fuerza) buscando descendencia.

El hecho de que Palpatine desprecie a su hijo es tan fácil de explicar como que no fuera sensible a la fuerza o fuera menos maleable de lo que él quisiera y con lo que vamos a ir explicando a continuación tiene más y más sentido. Esa sería la razón por la que crea a Anakin de los midiclorianos mismos, busca al aprendiz perfecto, y por ello, Rey es su espacio predilecto y no Kylo Ren. Las razones de Abrams tienen más que ver con la visión global del conflicto de linajes, como explicaba en un Q & A recientemente.

“La idea de que ‘no eres nadie’ es algo devastador, para mí, aún más duro y más impactante es la idea de que vienes del peor lugar posible. Transmitir la idea de que las decisiones personales son más fuertes, que hay cosas más poderosas que la sangre, como dice Luke es nuestro objetivo. La idea del equilibrio, traer equilibrio a la Fuerza, que es el punto central del Elegido, Anakin, en la trilogía original, lo que me encantó fue la idea de que el equilibrio traído a la Fuerza no significa que sea para siempre, no es inmediato eterno”, “Y creo que la idea de que si no tenemos cuidado, el mal, el mal supremo, volverá a surgir, que tenemos que ser proactivos y hacer lo que podamos para mantener el equilibrio, de ja una pregunta ¿cómo hace la generación que sigue a la gran generación para conseguirlo? Los nietos de estos personajes de importancia crucial, los Palpatine y los Skywalker, La idea … de que estas dos casas se unieran en la próxima generación tiene algo que de inevitable. Y si uno ve los episodios del I a IX , dentro de 100 años, espero que sienta que estas historias inevitablemente conducen allí”.

Genealogía de los señores oscuros: la regla de los dos

El nombre de los villanos de la saga apareció en la novelización de Alan Dean Foster de la primera película, que describía a Darth Vader como “un Señor Oscuro de los Sith”. También se podía encontrar en el universo expandido, como la serie de Marvel Comics. Entonces, cuando el Emperador apareció en ‘El Retorno del Jedi‘ (Return of the Jedi, 1983) se asumió que él también era un Lord Sith. Ya cuando llegó ‘La amenaza fantasma‘ (The Phantom Menace, 1999), 16 años después, la tradición se expandió a lo grande cuando finalmente se pronuncia en la pantalla.

El Darth de Vader es un título, y el senador Palpatine era en realidad Darth Sidious y su mano derecha era Darth Maul. “Siempre hay dos. Ni más ni menos. Un maestro y un aprendiz”. Así describe Yoda a los guerreros del Lado Oscuro y cuando Maul es asesinado (o eso creíamos), es reemplazado por el Conde Dooku, también conocido como Darth Tyranus. que a su vez es finalmente reemplazado por Anakin Skywalker, Darth Vader. Lo que no llegan a explicarnos es por qué solo dos. Indagando en la historia oficial canon de la novela hay pistas.

En el pasado hubo miles de Sith, en conflicto milenario con la Orden Jedi. Entre los que se mataron entre sí y los eliminados por los Jedi solo quedó un Lord Sith: Darth Bane, que instituyó la “Regla de los dos” que asegura que solo existiría un Maestro Sith a la vez. Este siempre tendría inevitablemente un aprendiz, quien finalmente le sustituiría, matándole. Este ciclo continuó durante mil años. Pero para los Sith hambrientos de poder es bastante extraña esa dinámica. No tiene sentido.

La pregunta es por qué un Lord Sith entrena a un estudiante si el destino de este era siempre matarle. Cuando Palpatine obtiene todo ese poder, ¿para qué debería compartirlo con nadie? Obsesionarse con conseguir un acólito que sea poderoso en el lado oscuro para que al final, te acabe matando es bastante contradictorio. Esto podría encontrar su explicación en ‘El ascenso de Skywalker‘, de tal forma que no habría dos verdaderos Señores Sith, sino que siempre ha habido solo uno. Las raíces de esta revelación se remontan al Episodio III.

En ‘La venganza de los Sith‘ (Revenge of the Sith, 2003) se introdujo la leyenda de Darth Plagueis cuando Palpatine le cuenta su historia a Anakin Skywalker como una forma de atraerle al Lado Oscuro. Palpatine menciona que Plageuis era un maestro del Lado Oscuro tan poderoso que tenía el poder de sobrevivir a la muerte. Pero entonces su aprendiz, presumiblemente, Darth Sidious, “lo mató mientras dormía” convirtiéndole en el verdadero Señor de los Sith.

Aquí es dónde enseñar a Maul o Vader, pierde sentido, si su destino es uno de ellos le haga lo mismo que a Plagueis, especialmente en una orden cuya fuerza nace del egoísmo. Y aquí es dónde entra la escena en la que Palpatine se enfrenta a Rey en la batalla final de ‘El ascenso de Skywalker‘, y cuando exclama “¡Soy cada Sith!”, lo estaría diciendo literalmente, explicando un aspecto opaco de la historia de Star Wars, cambiando totalmente lo que son los Sith, e introduciendo una variante escalofriante en el concepto de aprendiz.

Posesiónes y misas negras estelares

En la escena culminante de ‘El ascenso de Skywalker’ habría una respuesta a estas preguntas, cuando Palpatine le revela a Rey que quiere enviar su espíritu al cuerpo joven y poderoso en la Fuerza de Rey. Por ello, le incita a matarle, en un truco al estilo del John Doe en ‘Seven‘ (1995), puesto que la ira es la clave. Si vence la ira, Rey queda expuesta a las bajas pasiones, al lado oscuro, el estado perfecto del cuerpo para ser poseído en un ritual casi satánico, esotérico y terrorífico en la cámara de los Sith.

Las escalofriantes implicaciones de este momento, además, aclaran las intenciones de Sidious en el resto de películas. No, no quería a Darth Vader como un segundo de mando. Buscaba a Anakin, un joven ideal, con tendencia al lado oscuro y poderoso para poder entrar en él. Pero cuando se destroza y se queda en el cuerpo mecánico de Vader trata desesperadamente de que este atraiga a Luke al lado oscuro. Esa es la razón de que le incite a golpearle con ira, la esperanza de que un Luke del lado oscuro pudiera convertirse en su nuevo cuerpo.

Por eso, tiene sentido si ahora quiere lo mismo de Rey, puesto su cuerpo ruinoso está completamente decadente y pútrido. Cuando dice que Rey podría convertirse en Emperatriz Palpatine, en realidad se refiere a que viviría en su cuerpo como Emperador. Y esto nos llevaría a concluir que Darth Sidious siempre fue el espíritu de Darth Plagueis, alojado en el cuerpo de su antiguo aprendiz. Por tanto, sabría de esas “artes antinaturales” y sería más lógico el hecho de que hubiera sobrevivido al Episodio VI.

Mi nombre es legión

Esto puede llevar a dar sentido a toda la regla de los dos, por lo que, presumiblemente, Plagueis siempre fue Darth Bane. El maestro Sith siempre informa a su aprendiz de que su traición es inevitable, cuando le enfurecen en el acto de máxima ira, el “pecado” de matar por odio, envidia o para medrar, pueden saltar a su nuevo cuerpo y extender su vida indefinidamente. Es perturbador y malsano, pero cuando un aprendiz Sith asesina a su maestro, se vuelven más fuertes en el Lado Oscuro que en cualquier otro momento, llenos de odio.

Esto exlica que Palpatine no tenga miedo de que Anakin le mate al revelarse como Darth Sidious, o que desafíe a Luke, provocándolo, sin inmutarse ni tener un aprecio por su vida aparente. El odio es lo que los convierte en el recipiente perfecto, quizá se puede asumir que el aprendiz Sith nunca es realmente consciente de este hecho, que lo convertiría en un siniestro juego nunca revelado a lo largo de los siglos.

En el final de ‘El ascenso de Skywalker‘ los poderes de Rey y Kylo se sincronizan y se equilibran y es cuando el Emperador decide que la únca ruta que le queda es absorberles la esencia de vida y rejuvener su frágil carcasa. Pero el final plantea la cuestión de saber por qué Rey golpeando a Palpatine con su sable, puede ser poseída y en la forma en la que le destruye, no. Lo lógico es que al estár desviando su propio poder contra él, no se rinde al odio, y usa los sables de Luke y Leia solo como defensa.

Todo esto son teorías no confirmadas y no se llega a explicar en el final, pero muchas ideas que plantea cuadran con la mitología incluso del universo expandido, por lo que dota a toda la historia de los villanos de las nueve partes de un trasfondo mucho más tenebroso, enfermizo e interesante, acercándolo a grafías del cine de terror ocultista, con el Emperador equiparándose, por ejemplo, a la abuela de ‘Hereditary‘ (2018), que trata de encontrar el recipiente perfecto para el demonio Paimón en su propia familia.