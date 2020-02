En efecto, si los premios Oscars galardonasen hoy la excelencia en lugar del concurso de misses en que ha derivado en estos últimos años (Brad Pitt candidato por hacer de sí mismo en ‘Érase una vez en Hollywood‘, premiar a Judy Garland antes que a Renée Zellweger…), lo más probable es que John Williams lograse su sexta estatuilla.

Sí, hay música original en el Episodio IX de Star Wars

¿Y a qué se debe? ¿Qué tiene de especial una banda sonora como esta? ¿Es realmente una banda sonora “original”? Para empezar, sí, hay que aclarar que ‘El ascenso de Skywalker‘ sí es una banda sonora original. Todo es nuevo y fresco en esta partitura, aquí no hay refrito alguno.

Debemos considerar que este es el noveno episodio de una saga que, musicalmente hablando, ha jugado con los temas y los leitmotivs como Wagner lo hizo en sus famosas óperas. En esta película los personajes evolucionan y Williams trabaja con sus temas y melodías para que narren la trama a través de su música. Las diferentes variaciones en temas como el de Rey o el de Kylo Ren, son aportes narrativos y el espectador puede identificar al personaje con la música.

Algunos aficionados protestan indicando que en esta nueva entrega no hay temas nuevos, pero eso no es cierto. Existe el tema ‘The Rise of Skywalker‘ (en la ventana de arriba) que define al equipo formado por Rey, Finn y Poe en la búsqueda de próximas aventuras, otra pieza para el mal encarnado por un Emperador que se niega a extinguirse y temas que a pesar de haber hecho su aparición en las anteriores, como el de Kylo o la Marcha de la Resistencia, evolucionan según los nuevos acontecimientos. Como ‘Destiny of a Jedi’:

Aquí radica la grandeza de la obra de John Williams, acaba creando un poema sinfónico lleno de verdades. Obi Wan Kenobi dijo “tus ojos pueden engañarte, no confíes en ellos”, pero la música de John Williams es sincera. Es más, una de las grandes sorpresas del filme queda totalmente expuesta por el tema musical de Rey que se asocia con el de otro personaje de la trilogía original:

John Williams merece su sexto Óscar

Además, las películas de esta saga siempre se han caracterizado por una enorme cantidad de música, por lo que hay que considerar el esfuerzo titánico que supone componer la banda sonora de un largometraje de más de dos horas de duración. John Williams tiene ahora mismo 87 años y demuestra que es capaz de seguir explorando el sonido del universo de ‘Star Wars’.

Cabe recordar que Williams mereció el premio por la primera entrega de ‘La Guerra de las Galaxias‘. Sería precioso que volviese a ganar por la última. Es ahora, tras 42 años musicalizando esta franquicia, y con rumores de un próximo retiro, cuando la Academia debería premiar a una leyenda de la música de cine cuyo último galardón, por ‘La lista de Schindler‘, se antoja lejano.Con estos nueve trabajos dedicados a la familia Skywalker, ha hecho historia de la música en el séptimo arte. Williams es el sonido de ‘Star Wars’, como demuestra este épico ‘Finale‘:

Los otros compositores nominados

Su rival más fuerte es una artista islandesa llamada Hildur Guðnadóttir que ha puesto música al terrible tormento de Arthur Fleck, quien acaba convirtiéndose en el ‘Joker‘ que da título al filme. La música de Hildur es de una desazón desconcertante, conformando un pentagrama sonoro que le otorga al protagonista grandes dosis de desestabilidad, desasosiego y confusión .

Hildur, otrora violonchelista en bandas sonoras del desaparecido Jóhann Jóhannsson, prosigue la labor de utilizar música disonante. La narración de su trabajo sufre en el filme por las insistentes e inoportunas canciones con las que Todd Phillips adereza la acción.

La fórmula ha funcionado pues incluso el personaje tiene un momento de autodescubrimiento bailando al son de su propia música interna en unos baños públicos (escena improvisada por Joaquin Phoenix). Hildur compuso la banda sonora previamente al rodaje, permitiendo a Phoenix construir su personaje en base a la música.

En un caso sin precedentes, la artista ha ganado todos los premios habidos y por haber: el Globo de Oro, el SCL, el Critics Choice, el BAFTA… por no hablar de los galardones Emmy y Grammy por su música para ‘Chernobyl‘. Con otras 5 nominaciones a los premios IFMCA, ¿en serio los premios Oscars van a pasar por alto galardonar a la compositora de moda?

Puede que Hildur Guðnadóttir tenga un hueco en su estantería de premios porque este año está una de las partituras más importantes de Thomas Newman. El hijo de Alfred Newman es de los más queridos y respetados por la Music Branch (compositores y letristas de la Academia con derecho a voto) quienes no dudan en alabar su trabajo reconociéndolo con una nueva nominación a la mejor banda sonora original (la decimocuarta, una más si contamos una candidatura a canción original).

Pero recordemos que la Music Branch sólo elige a los nominados, a la hora de dar el premio son todos los miembros de la Academia los que votan y aquí importa mucho la película y su presencia en el resto de categorías, a no ser que sea una banda sonora muy omnipresente en la película que acompaña.

Newman no ha tenido una oportunidad tan buena para ganar desde ‘American Beauty‘, hace ya 20 años. Aquella otra obra de Sam Mendes competía (y fue merecedora) de los premios de mejor película y dirección, hecho que puede repetirse con ‘1917‘.

Queda para el recuerdo del votante esa escena de la película con el pueblo francés Écoust en llamas, donde la música suena más expresionista que nunca, alcanzando unas cotas de belleza sólo equiparables a la calidad de su precioso trabajo para ‘Angels in America’. Una de esas escenas que te recuerdan que la banda sonora debe hacer cine con su música. Impresionante ‘The Night Window‘:

Aunque todo queda en familia y el primo de Thomas, Randy Newman también podría llevarse ese Oscar a la mejor banda sonora original que se le resiste (esta es su novena nominación aunque sí tiene dos galardones a la canción por producciones de Pixar).

Autor de un estilo característico muy americano, Newman podría conseguir el premio gracias ‘Historia de un matrimonio‘, segunda colaboración con Noah Baumbach tras la personal ‘The Meyerowitz Stories’, interpretada por el propio Randy al piano. Para este nuevo título, Baumbach conformó una pista de audio temporal con selecciones musicales de la Nouvelle Vague, con predominancia de las hermosas melodías de Georges Delerue.

Randy Newman consiguió superar la prueba e hizo suya la banda sonora original, hasta el punto de que suena a su estilo característico tan a la “americana”. Brillante es el comienzo del film donde Newman nos narra quienes son estos dos individuos mientras nos relata qué percibe cada uno den el otro. Una banda sonora tierna, amable y llena de silencios, lo que aporta mayor dramatismo a los escasos momentos donde la música suena.

Por último está la espléndida ‘Mujercitas‘ de Alexandre Desplat, con la que vuelve a demostrarnos que es el compositor más notable trabajando en Hollywood. Greta Gerwig, directora y guionista de la película, sugirió al compositor que emulase la idea de que “Mozart se encuentra con Bowie”. El resultado es extraordinario, la música está llena de ritmo y belleza, con un cariz muy alegre a lo largo de toda la composición.

Es una banda sonora de júbilo. Hay voces discrepantes que dicen que Desplat no aporta nada nuevo a su canon y que acaba repitiendo patrones pero, personalmente, me parece una obra de madurez en la que el compositor, lejos de repetirse, prefiere arriesgar y hacer partícipe al espectador de su propio entusiasmo. Es una lástima que Desplat haya sido merecedor recientemente de dos premios Oscars (‘El Gran Hotel Budapest’ y ‘La forma del agua’) porque este nuevo trabajo bien merecería compartir el honor.

Otras obras que merecían optar a la estatuilla este año

Otras partituras que hubieran merecido ser consideradas para el premio eran ‘ El Rey ’ de Nicholas Britell en la que desarrolla unos bloques de enorme carga dramática mezclando técnicas modernas para un contexto más histórico (esta banda sonora fue preseleccionada para las nominaciones) o ‘ Vida Oculta ’ de James Newton Howard con la que vuelve a demostrar que escribir para violines se le da de maravilla.

Sin embargo esta última banda sonora no ha podido ser seleccionada debido a que, como viene siendo habitual, Terrence Malick ha utilizado mucha música preexistente dentro de su película y no ha podido ser considerada para premios (aún así tiene dos nominaciones a los premios IFMCA como mejor banda sonora dramática y mejor composición del año).

La partitura ganadora del Oscar 2019 se dará a conocer el día 9 de febrero, mientras tanto podemos deleitarnos escuchando estos cinco trabajos de calidad. En realidad, da igual qué banda sonora sea elegida porque todas ellas han vencido ya.

Conseguir una nominación es muy difícil y el hecho de serlo implica que tus propios compañeros de profesión han considerado tu trabajo de calidad y excelencia para ser nombrado como lo mejor del año. A la hora de dar el premio, entran muchos otros factores en juego: marketing, publicidad, amiguismos, triquiñuelas… La nominación es el máximo honor, el verdadero reconocimiento y estos trabajos ya lo han conseguido. Estas bandas sonoras son las ganadoras y merecen ese respeto.

Escucha las bandas sonoras del Óscar 2020 en Spotify

–Star Wars: El Ascenso de Skywalker (Star Wars: The Rise of Skywalker)

– Joker

– 1917

– Marriage Story

– Mujercitas (Little Women)