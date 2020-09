Uno de los asuntos más comentados de la última trilogía de Star Wars fue la familia de Rey, el personaje interpretado por Daisy Ridley. La propia saga jugó un poco al despiste diciendo primero una cosa para luego ir en otra dirección y ahora tenemos la confirmación por parte de la propia actriz de que sencillamente ni sus responsables lo tenían muy claro.

La actriz ha desvelado ese dato en una entrevista concedida al actor Josh Gad, quien estaba al frente de forma especial del programa ‘Jimmy Kimmel Live!’. En ella ha comentado que Rey estuvo a punto de estar emparentada con Obi-Wan Kenobi y cómo fue el proceso hasta llegar a lo que vimos finalmente en ‘Star Wars: El ascenso de Skywalker’:

Al principio se jugó con la idea de una conexión con Obi-Wan. Hubo diferentes versiones y al final todo llevó a que ella no era nadie. Entonces llegó el Episodio IX y J.J. Abrams me presentó la idea y era en plan. Oh, sí, Palpatine es el abuelo, y yo en plan “genial”. Y dos semanas después el estaba en plan “Bueno, no estamos seguros”. Y siguió cambiando. Así que cuando lo estaba rodando no estaba segura de cuál iba a ser la respuesta.