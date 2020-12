El juez Ramón Porfirio Acuña resolvió sobreseer a los 13 imputados en la causa conocida como la Tragedia de El Rodeo, entre los que se encontraba el exgobernador Eduardo Brizuela del Moral.

La Cámara de Apelaciones le había impuesto un plazo de 20 días al juez de Control de Garantías para resolver la cuestión de fondo y determinar las responsabilidades de los imputados en el expediente. El fiscal Jonathan Felsztyna había solicitado la elevación a juicio de dos de los 13 acusados.

Los imputados eran Eduardo Brizuela del Moral (ex gobernador), Néstor Rosales (ex administrador de Vialidad Provincial), Jorge Solá Jais (ex administrador de VP), Luis Alejandro Dal Bon, Elías del Señor Seleme, Hugo César Zurita, Miguel Ángel Villafáñez, José Alberto Argañaraz, Daniel Alejandro Acuña, Luis Alfredo Pinetta, Juan Negui (secretario de Recursos Hídricos), Félix Casas Doering (quien era intendente de El Rodeo al momento de ocurrida la tragedia) y Alfredo Saavedra (ex director de Defensa Civil).