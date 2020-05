‘Snowpiercer: Rompenieves’ es una de las series más esperadas de la temporada. En Estados Unidos será TNT quien la estrene este 17 de mayo y en España será Netflix quien la tenga en exclusiva a partir del próximo 25 de mayo. Su camino para conseguirlo no ha sido precisamente fácil, ya que el proyecto arrancó a finales de 2015 y ha sufrido infinidad de percances desde entonces.

Fue en noviembre de 2015 cuando se anunció la puesta en marcha de esta adaptación televisiva de la película de Bong Joon-ho basada a su vez en un cómic ‘Le Transperceneige’. Se fichó entonces a Josh Friedman –‘Terminator: Destino oscuro’– y el proyecto avanzó con calma hasta que un año después se supo que el canal TNT había decidido quedarse con él, aprobando la realización de a un piloto.

Todo parece ir sobre ruedas cuando en mayo de 2017 se desvela que Scott Derrickson –‘Doctor Strange’– va a ocuparse de dirigir el piloto con Daveed Diggs y Jennifer Connelly en los papeles que en la película recayeron en Chris Evans y Tilda Swinton.

Saltamos entonces a enero de 2018, que es cuando TNT anuncia que da luz verde a la serie. Se desconoce la fecha de estreno y cuántos episodios tendrá, pero lo más llamativo es que se ignora por completo a Friedman en el comunicado de prensa. Algo huele a chamusquina, llegando la confirmación un mes después con el fichaje de Graeme Manson, cocreador de ‘Orphan Black’, para sustituir a Friedman como showrunner.

Además, se aclara que Manson se pondrá pronto manos a la obra para reescribir el guion del piloto. Friedman no tarda en exponer su versión de los hechos en twitter:

I didn’t “exit” over creative differences. TNT insisted that I be removed from show running duties because they didn’t think I’d be compiant. Hopefully they found someone more to their liking.

— josh friedman (@Josh_Friedman) February 27, 2018